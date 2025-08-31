Карпаччо из помидоров: очень вкусный рецепт

Как приготовить помидоры быстро и вкусно? Сделать итальянское карпаччо! Его обычно готовят из мяса, но в качестве необычной альтернативы можно использовать сладкие мясистые помидоры.
Карпаччо из помидоров
Для приготовления 3 порций нужно:
помидоры — 2 шт.
оливковое масло — 2 ст. л.
лимон — 0,5 шт.
каперсы — 2 ч. л.
чеснок — 4 зубчика
кинза — 15 г
перец черный молотый — по вкусу
соль — по вкусу
бальзамический уксус — по вкусу
Нарежьте помидоры тонкими кружочками, не очищая от кожицы.
Выложите помидоры внахлест на большую плоскую тарелку. Подбирайте ломтики по размеру, чтобы они смотрелись красиво.
Мелко нарежьте каперсы и чеснок. Помойте кинзу, обсушите на бумажном полотенце и измельчите.
Сбрызните ломтики помидоров на тарелке лимонным соком, приправьте солью и свежемолотым черным перцем. Равномерно посыпьте каперсами, чесноком и зеленью кинзы.
Полейте карпаччо оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
