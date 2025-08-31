Baltijas balss logotype
Карпаччо из помидоров: очень вкусный рецепт

Еда и рецепты
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Карпаччо из помидоров: очень вкусный рецепт

Как приготовить помидоры быстро и вкусно? Сделать итальянское карпаччо! Его обычно готовят из мяса, но в качестве необычной альтернативы можно использовать сладкие мясистые помидоры.

Карпаччо из помидоров

Для приготовления 3 порций нужно:

помидоры — 2 шт.
оливковое масло — 2 ст. л.
лимон — 0,5 шт.
каперсы — 2 ч. л.
чеснок — 4 зубчика
кинза — 15 г
перец черный молотый — по вкусу
соль — по вкусу
бальзамический уксус — по вкусу

  1. Нарежьте помидоры тонкими кружочками, не очищая от кожицы.

  2. Выложите помидоры внахлест на большую плоскую тарелку. Подбирайте ломтики по размеру, чтобы они смотрелись красиво.

  3. Мелко нарежьте каперсы и чеснок. Помойте кинзу, обсушите на бумажном полотенце и измельчите.

  4. Сбрызните ломтики помидоров на тарелке лимонным соком, приправьте солью и свежемолотым черным перцем. Равномерно посыпьте каперсами, чесноком и зеленью кинзы.

  5. Полейте карпаччо оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео