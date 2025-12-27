Baltijas balss logotype
Куда звонить? Рига готова ликвидировать последствия бури 0 824

Наша Латвия
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Vivi

Фото: Vivi

Муниципальные службы Риги готовы к ликвидации последствий бури, сообщил агентству ЛЕТА представитель отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс.

Согласно прогнозам метеорологов, в Риге во второй половине дня ожидается значительное усиление ветра, который может достичь силы бури.

Рижская дума призывает горожан без особой необходимости не находиться на улице, воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, поскольку порывы ветра могут ломать деревья и ветки.

К ликвидации последствий бури совместно с Государственной пожарно-спасательной службой будут привлечены представители муниципальных служб, которые займутся расчисткой территорий от поваленных деревьев, устранением повреждений контактных сетей общественного транспорта и другими необходимыми работами. Также в столице будет вестись постоянный мониторинг колебаний уровня воды, сообщил Вилемсонс.

Если стихия вызвала повреждения, которые представляют угрозу для здоровья и жизни людей, работы коммуникаций и движения общественного транспорта, рижан призывают звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

#Рига #катастрофа #погода #буря #безопасность
