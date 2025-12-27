Председатель партии Справедливая Россия в Государственной Думе Сергей Миронов - известный "подпевала Путина" - истерично высказался по поводу решения Риги запретить запускать салюты по московскому времени.

«В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет "вместе с Путиным" встретить Новый год фейерверками или хлопушками», — заявил российский парламентарий.

Отметим, что Миронова дезинформировали - запрет на фейрверки введен не в Латвии, а в Риге.

Миронов также заявил, что это якобы является ярким признаком русофобии, а она, в свою очередь, представляет собой «не просто идеологию, а диагноз».

Интересно, что вместо того, чтобы заняться вопросами экономики России, российские парламентарии часто устраивают истерику по поводу решения независимых стран - хотя по мнению ученого Сергея Лопатникова у самой России впереди все шансы скорого распада на отдельные государства.

Читайте: Учёный: Россия это мёртвая зона! Капитуляция русских - подготовка к развалу страны