«Путина не любят!» В России выразили недовольство решением Риги под Новый год 12 4287

Политика
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Путина не любят!» В России выразили недовольство решением Риги под Новый год

Председатель партии Справедливая Россия в Государственной Думе Сергей Миронов - известный "подпевала Путина" - истерично высказался по поводу решения Риги запретить запускать салюты по московскому времени.

«В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет "вместе с Путиным" встретить Новый год фейерверками или хлопушками», — заявил российский парламентарий.

Отметим, что Миронова дезинформировали - запрет на фейрверки введен не в Латвии, а в Риге.

Миронов также заявил, что это якобы является ярким признаком русофобии, а она, в свою очередь, представляет собой «не просто идеологию, а диагноз».

Интересно, что вместо того, чтобы заняться вопросами экономики России, российские парламентарии часто устраивают истерику по поводу решения независимых стран - хотя по мнению ученого Сергея Лопатникова у самой России впереди все шансы скорого распада на отдельные государства.

Читайте: Учёный: Россия это мёртвая зона! Капитуляция русских - подготовка к развалу страны

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(12)
  • A
    Aleks
    28-го декабря

    Странно,что это заметила только одна партия,но и то не властная. Не заметил МИД в лице нерусской Назаровой,ни партия,,Единая еврейская Россия Путина,, Даже уже озабоченности перестали высказывать ,,любители,,русских из России...😈🔯👽

    3
    9
  • A
    Aleks
    Aleks
    28-го декабря

    Странно,что это заметила только одна партия,но и то не властная. Не заметил МИД в лице нерусской Захаровой

    2
    9
  • Д
    Добрый
    28-го декабря

    Не надо обращать на высказывания каждого пациента палаты#6.Рыба гниёт с головы. А из кремля давно уже смердит.

    6
    20
  • A
    Anim
    27-го декабря

    Всё, bb, у вас - минус 1 читатель.

    Вылизывайте тщательнее.

    30
    9
  • Д
    Добрый
    Anim
    28-го декабря

    Слава богу

    4
    11
  • VA
    Vairis Arlauskas
    27-го декабря

    Какое ему дело?Ну пуст запретит салют в России па Рижскаму времени.Валнует его,забыли спрасит!

    8
    37
  • З
    Злой
    27-го декабря

    Не волнуйся, запустим салют и никто нас не поймает!

    29
    6
  • Д
    Добрый
    Злой
    28-го декабря

    Тебе полагается отдельная премия за рекламную компанию:пополним бюджет запуском салюта по рашисткому времени.Продолжай в том же духе ,внештатный сотрудник спецорганов

    2
    17
  • ТК
    Тото Кутунио
    27-го декабря

    А почему Латвия не занимается своей экономикой а суёт нос что там в России?

    57
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го декабря

    Читаешь такие вы*еры от вв-шных либерастов и вспоминаешь старый, советский еще анекдот: "В чём разница между советским и американским спутником? Советский спутник - разведчик, а американский - шпион". Нынешний либерастизм недалеко ушел от диктата товарищей суслова и Восса...

    59
    9
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    28-го декабря

    Верной дорогой идёшь,товарищ.Псковская область уже близко

    3
    14
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    28-го декабря

    Да-да, мне говорили многие во Пскове, что Латвию возьмут на правах района Псковской области.

    5
    3
Читать все комментарии

Видео