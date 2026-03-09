Врач Навального жалеет, что потратил три года на изучение латышского 6 9396

Дата публикации: 09.03.2026
Как сообщает Deutsche Welle, Сейм Латвии расширил ограничения для граждан России и Беларуси. Под них попали сотрудники железных дорог, муниципальных компаний и больниц. Среди них оказался и врач Навального.

Реаниматолог Алексея Навального Александр Полупан лишился работы в Латвии. Врач заявил в видеосюжете DW о дискриминации. Шесть лет назад Полупан лечил Навального в Омске, настаивал на срочной транспортировке пациента в Германию.

В 2023 году Полупан эмигрировал в Латвию из-за несогласия с войной в Украине. Медик рассказал, что за эти годы подтвердил врачебную лицензию, выучил латышский язык на С1 и получил приглашение на работу.

Однако недавно Сейм Латвии ввел новое ограничение, которое запрещает гражданам РФ и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры. Например, на железной дороге или в муниципальных компаниях.

Под запрет попали и все крупные госбольницы, где есть отделения реанимации. Работы лишились десятки человек, в том числе и Полупан.

По словам латвийского политолога Артура Быкова, в законе все-таки есть лазейка.

«Служба госбезопасности сохраняет за собой возможность разрешить сотрудникам тех же медучреждений продолжать работать», - говорит он.

По сведениям Быкова, Даугавпилсская больница обратилась в Службу госбезопасности, чтобы было пересмотрено решение в отношении некоторых медиков.

Как говорится в видеосюжете DW, исключения формально могут сделать для высококлассных специалистов, однако, по словам Полупана, в его случае посчитали, что таких оснований нет. Теперь он учит немецкий язык и готовится к переезду в другую страну ЕС.

«Чувствую некоторое разочарование. Если бы я знал заранее, что будут такие условия, то не тратил бы три года жизни на то, чтобы выучить язык и подтвердиться здесь. Мог бы потратить это время на изучение немецкого языка, - сказал Полупан. – Естественно, считаю, что этот закон дискриминационный. Он не соответствует принципам демократии и Евросоюза».

"Власти Латвии считают иначе - это вопрос безопасности страны, поэтому такие решения являются оправданными", - отмечает DW.

