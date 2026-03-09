Железный занавес: власти Латвии планируют запретить торговлю с РФ, российский транзит и перевозку туда пассажиров 5 8446

Политика
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Железный занавес: власти Латвии планируют запретить торговлю с РФ, российский транзит и перевозку туда пассажиров

Правление объединения партий "Новое Единство" считает, что в связи с тем, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать очередной пакет санкций в отношении России из-за вето ряда стран ЕС, решения о прекращении экономических связей с Россией необходимо принимать на национальном уровне, сообщили в партии.

По мнению партии, латвийские предприниматели должны прекратить импорт и экспорт с Россией до конца 2026 года.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") поручит Министерству экономики, Министерству сообщения, Министерству земледелия и Министерству иностранных дел до конца марта подготовить подробный анализ и план прекращения пассажирских перевозок в Россию и введения запрета на розничную торговлю товарами российского происхождения в Латвии.

Минсообщения будет поручено подготовить подробный анализ потока железнодорожных грузов в Россию и предложения по его прекращению.

Министерства должны разработать конкретные предложения и необходимые изменения в нормативных актах.

Как сообщалось, ранее разработать план прекращения торговли с государствами-агрессорами Министерству экономики предложила еще одна коалиционная партия.

В свою очередь более прагматичные националисты предлагают обложить торговлю с Россией 30-процентными пошлинами. Но Национальное объединение находится в оппозиции – их вряд ли послушаются.

#санкции #торговля #Латвия #национализм #пассажирские перевозки #запрет #экономика #Россия #политические партии #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
