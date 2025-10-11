Фуа-гра — один из самых противоречивых деликатесов в мире. Основная претензия зоозащитников к его производству связана с насильственным откармливанием гусей и уток. Однако исследователь и гастрономический энтузиаст Томас Вилгис предложил этичную альтернативу.

В журнале Physics of Fluids он и его коллеги описали метод получения фуа-гра без принудительного откорма птиц. Учёные использовали липазы — ферменты, содержащиеся в организме самих уток и гусей, которые участвуют в расщеплении жиров. С их помощью они обработали печень и жир, добившись текстуры и вкуса, аналогичных традиционному деликатесу.

Рецепт оказался достаточно простым: у птицы берут печень и жир, затем обрабатывают их липазами, смешивают и стерилизуют. В результате получается продукт, который визуально и на вкус не отличается от классического фуа-гра, но при этом не требует жестоких методов производства.

Вилгис уже подал заявку на патент и ищет партнёров для расширения производства. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать с другими исследователями, чтобы ещё больше улучшить вкус и аромат блюда.