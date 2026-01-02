Подсчет калорий — один из наиболее эффективных методов контроля веса. Особенно активно его используют те, кто стремится похудеть. Они выбирают менее калорийные продукты, увеличивают физическую активность для компенсации избыточного потребления калорий, а иногда даже употребляют пищу с отрицательной калорийностью. Но действительно ли это так?

Многие убеждены, что продукты с отрицательной калорийностью не существуют. В техническом плане это правда, однако существует мнение, что на переваривание некоторых продуктов организм тратит больше энергии, чем получает от них. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понять, на что именно расходует энергию наше тело.

Начнем с основ — с процесса жевания. Ограниченные исследования показывают, что жевательная резинка может увеличить расход энергии организма примерно на 11 калорий в час. Тем не менее, даже кусочек сельдерея, содержащий 14 калорий на 100 граммов, не сможет быть «сожжен» за считанные секунды, пока вы его жуете.

Однако это не столь важно, поскольку основная проблема заключается в том, что наш организм представляет собой сложный механизм с уже установленными «заводскими настройками». Именно поэтому тело всегда использует меньше калорий на переваривание, чем получает от пищи. Кроме того, на переработку различных питательных веществ уходит разное количество энергии. Например, для обработки углеводов требуется лишь 5–10% калорий от общей калорийности продукта, для жиров этот показатель составляет 0–5%, а для белков — 20–30%.

Большинство продуктов, которые предполагают наличие отрицательной калорийности, состоят в основном из воды и углеводов, с минимальным содержанием жиров или белков. Поэтому даже если учесть небольшое количество калорий, сжигаемых при жевании, такая пища все равно окажется «положительно калорийной».

Поэтому говорить о негативной калорийности сложно даже в теории. Тем не менее, специалисты отмечают, что существуют продукты с низкой калорийностью и высокой питательной ценностью, которые могут способствовать снижению веса. Секрет заключается в том, что такая пища содержит много воды, и, употребляя, например, порцию капусты, вы будете чувствовать сытость, при этом потребляя минимальное количество калорий.

Вот несколько конкретных примеров такой пищи (количество указано на порцию):

Сельдерей: 14 калорий на 100 граммов, 95% воды;

Морковь: 52 калории на 130 граммов, 88% воды;

Салат-латук: 5 калорий на 35 граммов, 95% воды;

Брокколи: 31 калория на 90 граммов, 89% воды;

Грейпфрут: 69 калорий на 230 граммов, 92% воды;

Помидоры: 32 калории на 180 граммов, 94% воды;

Огурцы: 8 калорий на 50 граммов, 95% воды;

Арбуз: 46 калорий на 150 граммов, 91% воды.