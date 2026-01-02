Сахарная зависимость: что это такое и как она проявляется

Baltijas balss logotype
Еда и рецепты
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Почему порой нам трудно удержаться от поедания куска торта или шоколадки, несмотря на обещания отказаться от сладостей? Микробиолог Дмитрий Алексеев объясняет, как формируется сахарная зависимость и какие риски она несет для здоровья.

 

В нашем желудочно-кишечном тракте обитают как «полезные», так и «вредные» бактерии. Первые способствуют нормальному функционированию организма, их питание составляют сложные пищевые волокна. В то время как «вредные» микробы не способны переваривать сложные соединения и нуждаются в простом «топливе» — сахаре. Микробиолог утверждает, что чем чаще мы употребляем сахар, тем больше пищи получают патогенные микробы. Это может привести к их размножению и различным заболеваниям.

Что же заставляет нас потреблять больше сладкого? Во-первых, это психологическая зависимость: сладости успокаивают, дарят энергию и чувство безопасности. Во-вторых, сами патогенные микробы «подталкивают» нас к съедению лишней конфеты. Если мы прекращаем есть сахар, то вскоре можем ощутить ухудшение самочувствия. Это связано с тем, что вредные микробы начинают выделять токсичные вещества в кровь, когда им не хватает питательных веществ.

Как же бороться с сахарной зависимостью? Эксперты рекомендуют искать полезные альтернативы этому продукту. Например, можно съедать немного меда, когда возникает желание сладкого. Также хорошими заменителями могут стать сухофрукты — они сладкие и богаты витаминами и минералами. Следует помнить, что много сахара содержится в полуфабрикатах, газированных напитках и некоторых соусах, поэтому лучше ограничить их потребление.

Некоторые полагают, что коричневый сахар более полезен, чем белый, но это миф. Организм человека одинаково расщепляет и использует оба вида сахара. Не стоит полностью отказываться от сладкого, если вы здоровы — в разумных количествах сахар может быть полезен, главное — не злоупотреблять им.

Оставить комментарий

