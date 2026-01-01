Для того, чтобы ответить на вопрос, можно и нужно ли запивать алкоголь водой, важно понять, что происходит в организме при употреблении спиртных напитков. Разбираемся вместе с экспертом.

Эксперты поясняют, что этиловый спирт влияет на баланс гормонов, отвечающих за поддержание уровня воды и электролитов в организме. Активизируется процесс образования мочи, в результате быстро теряется жидкость и минералы, развивается гипогидратация.

Дефицит воды в на фоне возлияний — один из ключевых факторов возникновения характерных утренних симптомов — сухости во рту, жажды, которую трудно утолить, головной боли, общей слабости.

Чем лучше запивать алкоголь

Лучший вариант — вода, включая обычную питьевую или слабогазированную минералку.

Известно, что баланс гормонов, регулирующих концентрацию жидкости и электролитов, таких как вазопрессин, альдостерон и ренин, нарушается на фоне похмелья. Поэтому если вы хотите минимизировать риск обезвоживания при употреблении спиртного, лучшая стратегия — чередовать алкогольные напитки с водой и следить за общим количеством выпитой жидкости.

Мелани Бетц

Врач-диетолог, Университет Чикаго (США)

Кроме того, эксперты подчеркивают, что своевременное восполнение «водных ресурсов» поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, защищает от перепадов артериального давления, снижает токсическую нагрузку на мозг. Поэтому следить за уровнем гидратации во время застолья особенно важно людям, страдающих болезнями сердца, сосудов, гипертоникам.

Сколько конкретно воды нужно пить? Практикующие специалисты по гидратации рекомендуют ориентироваться на простое правило: 250–300 мл воды на каждый стандартный напиток — бокал вина (150 мл), бутылку пива (330 мл), шот крепкого напитка (30–45 мл). Этого вполне достаточно, чтобы компенсировать возрастающий диурез и поддержать водный баланс.

«Согласно международным гайдлайнам, рекомендуется выпивать 1 стакан воды на каждый алкогольный напиток, — поясняет Елена Гукасян, консультант по питанию, соавтор дайджестов в профессиональном сообществе доказательных нутрициологов PubNutr. — Если вы решили сделать выбор в пользу минеральной воды, то лучше всего использовать слабоминерализованную (до 2 г/л), без газа или с минимальной газацией, с натрием, калием, магнием. Стоит воздержаться от сильно газированной или с высоким содержанием натрия (может усиливать жажду и нагрузку на сердце)».

Можно ли запивать алкоголь чем-то еще? По мнению врача-психиатра, нарколога Сергея Гребенюкова, для снижения выраженности похмельного синдрома одновременно со спиртным можно употреблять рассол как источник влаги и электролитов, а снизить риск повреждения слизистой оболочки желудка и замедлить всасывание этанола помогает кисель.

Восполнять водный баланс можно не одновременно с употреблением алкогольных напитков, а заблаговременно — до начала застолья выпить 1–1,5 л воды. Тогда и опьянение и похмелье будут не такими выраженными.

Сергей Гребенюков

Врач-психиатр, нарколог

Какую минеральную воду выбрать

Минералка с содержанием натрия и калия помогает поддерживать электролитный баланс, который нарушается при усиленном выведении жидкости. Варианты с магнием помогают снять мышечное напряжение и меньше ощущать усталость на следующий день. Газированная вода восполняет жидкость также хорошо, как и обычная, но при этом углекислота сильнее раздражает слизистую желудка и может спровоцировать ощущение вздутия и дискомфорта. Слишком высокая концентрация минералов (выше 1000 мг/мл) может раздражать желудок, а низкая (до 150 мг/мл) не даст ощутимого эффекта, поэтому лучше выбирать среднюю степень минерализации (300–600 мг/мл).

Частые вопросы

Почему лучше не смешивать крепкий алкоголь с пивом и игристым вином

Пиво и игристое содержат углекислоту, которая активирует всасывание алкоголя из кишечника, поэтому этанол из крепких напитков усвоится быстрее, из-за чего быстрее наступит опьянение и возрастет токсическая нагрузка на органы детоксикации.

Как влияет температура воды на усвоение алкоголя

Температура влияет на скорость опорожнения желудка: холодные жидкости замедляют процесс, теплые — немного ускоряют. Главный фактор — общий объем и регулярность употребления воды.

Как алкоголь влияет на уровень электролитов в крови

Алкоголь активирует диурез и способствует выведению натрия, калия, магния и хлора. Это может привести к мышечным спазмам, сердцебиению и усталости.

Какие факторы влияют на скорость всасывания алкоголя в кровь