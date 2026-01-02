Baltijas balss logotype
Исследования показывают: Зимой цитрусовые могут ослаблять иммунитет 0 136

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследования показывают: Зимой цитрусовые могут ослаблять иммунитет

Употребление апельсинов, мандаринов и других цитрусовых в зимний период может негативно сказаться на иммунной системе и вызвать проблемы со здоровьем.

 

Австралийский ученый-диетолог Карл-Хайнц Вагнер провел исследования, опираясь на принципы древней китайской медицины, и пришел к выводу, что потребление цитрусовых в холодное время года снижает иммунную защиту организма. Это происходит из-за охлаждающего эффекта этих фруктов, который забирает энергию, необходимую для поддержания иммунитета. Вагнер подтвердил рекомендации, которые традиционная китайская медицина высказывала на протяжении веков.

Специалист рекомендует заменять цитрусовые замороженными фруктами и овощами, а также использовать в рационе специи, такие как тмин, имбирь, лавровый лист и другие.

Однако результаты исследований ставят под сомнение эффективность витамина С как средства для лечения простуды. Он может лишь немного сократить продолжительность болезни у некоторых людей и слегка укрепить иммунную систему в условиях стресса для организма.

Тем не менее, витамин С остается важным для человеческого организма, так как он защищает клетки от свободных радикалов. Таким образом, полностью исключать цитрусовые из зимнего рациона не следует, особенно в условиях дефицита свежих фруктов и овощей. Кроме того, они содержат множество вторичных растительных веществ, таких как каротиноиды, которые также необходимы для здоровья.

