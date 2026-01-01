Экстремальные диеты редко вызывают доверие у врачей, но иногда они помогают по-новому взглянуть на свойства тех или иных продуктов.

Британский медик Ник Норвиц провел необычный эксперимент. Почти весь октябрь он питался консервированными сардинами и отслеживал изменения в организме, сообщило издание Fox News.

В чем была суть эксперимента

За месяц Норвиц съел около тысячи сардин. Другие продукты он добавлял в рацион лишь изредка, зато постоянно контролировал вес и показатели крови. Цель была простой — проверить, как организм отреагирует на продукт, который многие считают «недооцененным».

Что произошло с организмом мужчины

По словам самого медика, на протяжении всего эксперимента он чувствовал себя выносливым и энергичным. Анализы показали высокий уровень омега-3 в крови — настолько высокий, что Норвиц в шутку сравнил себя с дельфинами, у которых в организме от природы такая же высокая концентрация жирных кислот.

Кроме того, рацион на основе сардин поспособствовал вхождению в кетоз — состояние, при котором организм активнее сжигает жир. За месяц Ник сбросил почти 3 кг.

Почему он ел именно сардины

Норвиц назвал сардины «швейцарским ножом для метаболизма». В них сочетаются:

полноценный белок; омега-3 жирные кислоты; витамины группы B; витамин D.

Именно этот набор нутриентов, по его мнению, сделал продукт удобным для эксперимента.

Эксперимент прошел относительно удачно, но не без проблем вовсе. Главным побочным эффектом стал устойчивый запах рыбы. Более того, монодиеты не подходят для долгосрочного питания. Сардины могут быть ценным элементом рациона, но не его единственной основой.

Когда монодиета уместна, а когда — опасна

Монодиета может дать быстрый результат, но подходит далеко не всем. Как ранее отметила врач-диетолог Татьяна Залетова, от популярных в прошлом «экспресс-диет» сегодня постепенно отказываются — в том числе из-за их потенциального вреда.

Монодиеты в любом виде противопоказаны:

людям с ослабленным иммунитетом; при дефиците железа, витамина D и других микроэлементов; при обострении заболеваний ЖКТ; при выраженном ожирении (индекс массы тела более 30).

Использовать монодиету допустимо лишь кратковременно и при небольшой прибавке веса, например, после отпуска.