Стиль жизни

8 запретных подарков: что не стоит дарить, чтобы не накликать неприятности
8 запретных подарков: что не стоит дарить, чтобы не накликать неприятности

Фото: Shutterstock
Пылесос и халат для бабушки: 7 подарков для старших родственников на Новый год 2026

Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить

Почему перед каждым Новым годом мы ставим цели — и ничего не меняется
Почему перед каждым Новым годом мы ставим цели — и ничего не меняется

Как жанры кино влияют на аппетит: учёные раскрывают секреты удовольствия от еды
Как жанры кино влияют на аппетит: учёные раскрывают секреты удовольствия от еды

Как отдохнуть по-настоящему, если вы тревожный человек
Как отдохнуть по-настоящему, если вы тревожный человек

Сколько нужно здороваться с соседями, чтобы стать счастливым
Сколько нужно здороваться с соседями, чтобы стать счастливым

Жалко выбросить: зачем мы храним старые вещи
Жалко выбросить: зачем мы храним старые вещи

Надо брать: какая неведомая сила движет нами во время шопинга
Надо брать: какая неведомая сила движет нами во время шопинга

Зеркальные даты в декабре 2025 года: как правильно использовать энергию 12.12 и 21.12
Зеркальные даты в декабре 2025 года: как правильно использовать энергию 12.12 и 21.12

Метод Шерлока Холмса: психиатр раскрыл простую технику, улучшающую память
Метод Шерлока Холмса: психиатр раскрыл простую технику, улучшающую память

Успеть до 31 декабря: чек-лист дел перед Новым годом
Успеть до 31 декабря: чек-лист дел перед Новым годом

Europol дает рекомендации: как распознать мошеннические уловки и защитить себя
Europol дает рекомендации: как распознать мошеннические уловки и защитить себя

4 простых способа сохранить бюджет и не тратить деньги напрасно
4 простых способа сохранить бюджет и не тратить деньги напрасно

Красный цвет делает женщин заметно привлекательнее
Красный цвет делает женщин заметно привлекательнее

