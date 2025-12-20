Baltijas balss logotype
Что лучше не класть под елку в Новый 2026 год

Люблю!
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что лучше не класть под елку в Новый 2026 год

Подарки создают настроение праздника, но некоторые вещи могут невольно испортить радость. Разберёмся, какие презенты стоит обходить стороной, чтобы Новый год прошёл без неприятных сюрпризов.

Сувениры-пылесборники

Маленькие магнитики, фигурки и дешёвые игрушки обычно быстро теряют актуальность, покрываются пылью и оказываются в дальнем ящике. Исключение — качественные и стильные предметы, которые гармонично вписываются в интерьер.

Неумелый хендмейд

Подарки ручной работы ценны, если они выполнены аккуратно и с душой. Не стоит дарить недоработанные изделия: кривые поделки, неаккуратные рисунки или вязание могут вызвать больше раздражения, чем радости.

Предметы личной гигиены

Зубная паста, шампуни, дезодоранты и средства для интимной гигиены — слишком личные вещи, которые могут быть восприняты как намёк на нечистоплотность. Такой подарок редко радует получателя.

Сертификаты

Сертификаты на товары или услуги могут показаться универсальными, но часто забываются или оказываются слишком специфичными. Например, мастер-класс по танцам не подойдёт человеку, который предпочитает флористику.

Деньги

Деньги сами по себе нейтральны, но как подарок без вложенной мысли могут показать равнодушие. Если же сумма внушительная и подарок подан с заботой, он воспринимается иначе.

Домашние питомцы и растения

Животные и растения требуют ухода и финансовых вложений. Перед таким подарком стоит уточнить у получателя, готов ли он к ответственности.

Медицинские приборы и товары для здоровья

Дарить лекарства или тонометры — не лучший вариант. Такие вещи напоминают о болезни и воспринимаются скорее как необходимость, чем как праздник.

Посуда и кухонная техника

Сервизы, кастрюли и бытовая техника могут не подойти по стилю, бренду или размеру. Подарки для кухни часто оказываются лишними или вызывают ощущение намёка на обязанности по дому.

Источник: domosedy.com

#новый год #деньги #подарки #домашние питомцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
