Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зоология

Изображение к статье: Почему голуби передвигаются, а воробьи подпрыгивают?
В мире животных

Почему голуби передвигаются, а воробьи подпрыгивают?

0
Изображение к статье: Почему у гигантских динозавров не происходило повреждений позвоночника?
В мире животных

Почему у гигантских динозавров не происходило повреждений позвоночника?

0
Изображение к статье: Самый старый голубой пингвин Лаззи отметил 25-летие, но остается молод душой
В мире животных

Самый старый голубой пингвин Лаззи отметил 25-летие, но остается молод душой

0
Изображение к статье: Если вы заглянете сове в уши, то увидите её… глаза
В мире животных

Если вы заглянете сове в уши, то увидите её… глаза

0
Изображение к статье: Почему крокодилы практически не едят капибар
В мире животных

Почему крокодилы практически не едят капибар

0
Изображение к статье: Вороны помнят обиду годами и передают информацию о ней потомкам
В мире животных

Вороны помнят обиду годами и передают информацию о ней потомкам

0
Изображение к статье: Эти животные, они такие милые.
В мире животных

Неизвестный вид китайских хорьков произвел революцию в мировой зоологии

0
Изображение к статье: Ученые объяснили, откуда у зебр полосы, а у леопардов — пятна
В мире животных

Ученые объяснили, откуда у зебр полосы, а у леопардов — пятна

1
Изображение к статье: 40 лет назад с помощью музыки удалось спасти тысячи китов: как это было
В мире животных

40 лет назад с помощью музыки удалось спасти тысячи китов: как это было

0
Изображение к статье: Почему 12 ноября кормили синиц — древний обычай, который стоит вспомнить
В мире животных

Почему 12 ноября кормили синиц — древний обычай, который стоит вспомнить

0
Изображение к статье: Какие рыбы обладают наибольшей продолжительностью жизни?
В мире животных

Какие рыбы обладают наибольшей продолжительностью жизни?

0
Изображение к статье: Почему рабочие муравьи транспортируют своих королев к женихам?
В мире животных

Почему рабочие муравьи транспортируют своих королев к женихам?

0
Изображение к статье: Чем мурена отличается от других рыб?
В мире животных

Чем мурена отличается от других рыб?

0
Изображение к статье: Определено, сколько пищи потреблял бы тираннозавр ежедневно для насыщения
В мире животных

Определено, сколько пищи потреблял бы тираннозавр ежедневно для насыщения

0
Изображение к статье: Почему морские окуни отличаются долголетием
В мире животных

Почему морские окуни отличаются долголетием

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео