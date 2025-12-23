Baltijas balss logotype
Почему маленькие птички постоянно катаются на носорогах? Оказалось, не все так просто

В мире животных
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему маленькие птички постоянно катаются на носорогах? Оказалось, не все так просто

Уникальные отношения между носорогами и маленькими птичками, известными как волоклюи, оказались гораздо глубже и сложнее, чем простой взаимовыгодный обмен «еда за чистку».

Долгое время считалось, что это классический мутуализм: птицы поедают паразитов с кожи животных, получая пищу и избавляя хозяина от клещей. Однако более поздние исследования показали, что волоклюи не только не снижают численность паразитов, но и способны причинять вред — расклёвывать раны на теле носорогов и замедлять их заживление, чтобы пить кровь.

Поворотным моментом стало исследование 2020 года, которое выявило ключевую пользу для носорогов, особенно для почти слепых чёрных носорогов. Волоклюи служат для них живой системой раннего оповещения: птицы издают тревожные крики при приближении человека или хищника, что позволяет носорогам обнаружить угрозу в среднем в четыре раза раньше — с расстояния около 61 метра вместо 15.

Таким образом, эта связь балансирует на грани паразитизма и симбиоза, где вред от расклёванных ран оказывается для носорогов приемлемой платой за услугу «сторожевого поста» в условиях, когда люди практически истребили этот вид.

#животные #природа #птицы #биология #полезно знать #исследования
