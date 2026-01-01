Лишь около 3–5 % млекопитающих можно считать моногамными, и у большинства из них такие союзы связаны прежде всего с совместным воспитанием потомства, а не с абсолютной верностью. К таким видам относятся калифорнийская оленья мышь, эфиопский волк, евразийский бобр и африканская дикая собака, где доминирующая пара управляет стаей.

Ситуация у птиц заметно отличается. До 90% их видов практикуют моногамию: лебеди, гуси, альбатросы, сипухи и орланы образуют устойчивые, нередко многолетние пары. Однако даже у так называемых «символов верности», например у пингвинов, союзы не всегда сохраняются на всю жизнь, а у попугаев зафиксированы случаи смены партнёров.

Человек, согласно эволюционной шкале Кембриджского университета, занимает промежуточное положение: мы более моногамны, чем львы или шимпанзе, но уступаем по стабильности пар таким видам, как калифорнийская оленья мышь.