Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как долго птица может оставаться в небе? Спросим у стрижа! 0 236

В мире животных
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как долго птица может оставаться в небе? Спросим у стрижа!

Обычный стриж способен провести в воздухе до десяти месяцев подряд, почти не касаясь земли, что делает перелёт человека на другой континент сущей мелочью на этом фоне.

Ещё в 1970-х годах орнитолог Рональд Локли предположил такую выносливость стрижей, но лишь в 2016 году учёные из Лундского университета в Швеции смогли подтвердить это, наблюдая за миграцией птиц между Швецией и югом Сахары.

Исследователи оснастили 13 взрослых стрижей миниатюрными регистрирующими устройствами с акселерометрами и световыми датчиками, отслеживая активность и маршрут пернатых на протяжении нескольких лет. Выяснилось, что на земле птицы проводят в среднем всего около двух месяцев в году — в период размножения, — а всё остальное время почти полностью находятся в полёте, лишь изредка касаясь опоры на короткие промежутки.

Три стрижа и вовсе провели все десять месяцев миграции без единой посадки, при том что масса каждой птицы близка к 40 граммам. Это подчёркивает экстремальную аэродинамическую эффективность их тела и крыльев.

Учёные связывают различия между «дальнобойными» стрижами и теми, что иногда садятся, с линькой. Птицы, сумевшие провести всё время в небе, как правило, обновили маховые перья и получили более качественный «летательный аппарат».

Стрижи тратят на полёт сравнительно мало энергии благодаря обтекаемому телу и длинным узким крыльям, создающим подъёмную силу при небольших затратах. Дополнительным источником энергии служит постоянная охота на насекомых прямо в воздухе. Исследователи также предполагают, что эти птицы могут дремать в полёте, набирая высоту до 2–3 километров на рассвете и в сумерках, а затем медленно планируя вниз, однако точно это пока не доказано.

Читайте нас также:
#наука #Швеция #миграция #птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У медведей в спячке не образуются тромбы — новое исследование
Изображение к статье: Может ли черепаха полностью спрятать голову в панцирь?
Изображение к статье: Какие животные образуют пары на всю жизнь?
Изображение к статье: Зачем козам и овцам прямоугольные зрачки?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
1
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео