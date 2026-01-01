Обычный стриж способен провести в воздухе до десяти месяцев подряд, почти не касаясь земли, что делает перелёт человека на другой континент сущей мелочью на этом фоне.

Ещё в 1970-х годах орнитолог Рональд Локли предположил такую выносливость стрижей, но лишь в 2016 году учёные из Лундского университета в Швеции смогли подтвердить это, наблюдая за миграцией птиц между Швецией и югом Сахары.

Исследователи оснастили 13 взрослых стрижей миниатюрными регистрирующими устройствами с акселерометрами и световыми датчиками, отслеживая активность и маршрут пернатых на протяжении нескольких лет. Выяснилось, что на земле птицы проводят в среднем всего около двух месяцев в году — в период размножения, — а всё остальное время почти полностью находятся в полёте, лишь изредка касаясь опоры на короткие промежутки.

Три стрижа и вовсе провели все десять месяцев миграции без единой посадки, при том что масса каждой птицы близка к 40 граммам. Это подчёркивает экстремальную аэродинамическую эффективность их тела и крыльев.

Учёные связывают различия между «дальнобойными» стрижами и теми, что иногда садятся, с линькой. Птицы, сумевшие провести всё время в небе, как правило, обновили маховые перья и получили более качественный «летательный аппарат».

Стрижи тратят на полёт сравнительно мало энергии благодаря обтекаемому телу и длинным узким крыльям, создающим подъёмную силу при небольших затратах. Дополнительным источником энергии служит постоянная охота на насекомых прямо в воздухе. Исследователи также предполагают, что эти птицы могут дремать в полёте, набирая высоту до 2–3 километров на рассвете и в сумерках, а затем медленно планируя вниз, однако точно это пока не доказано.