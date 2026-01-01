Необычная прямоугольная форма зрачков у овец, коз, оленей и антилоп — не причуда природы, а важное эволюционное приспособление.

Такие горизонтальные зрачки характерны для животных-жертв, глаза которых расположены по бокам головы. Эта особенность позволяет им иметь почти круговой обзор и вовремя замечать приближение хищника.

Удлинённый по горизонтали зрачок выполняет две ключевые функции. Во-первых, он пропускает больше света с боков, значительно улучшая периферийное зрение. Это позволяет левому глазу лучше видеть то, что происходит слева и сзади, и аналогично работает правый. Во-вторых, вертикально узкая щель помогает резче фокусироваться на горизонтальных контурах ландшафта, что особенно важно для точного размещения ног во время бега по неровной местности.

В целом правило «вертикальные зрачки — у хищников, горизонтальные — у жертв» действительно работает. Например, кошки как типичные засадные охотники обладают вертикальными зрачками. Однако из этого правила, по мнению авторов отдельных работ, существуют исключения, которые пока не получили однозначного объяснения и не полностью вписываются в существующие теории.