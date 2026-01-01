Baltijas balss logotype
Какого цвета был диплодок: учёные обнаружили первые следы пигмента 0 105

В мире животных
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какого цвета был диплодок: учёные обнаружили первые следы пигмента

Уникальное открытие позволило палеонтологам впервые обнаружить меланосомы — микроскопические структуры, отвечающие за цвет кожи, — в окаменелой коже зауропода.

Исследование фрагментов кожи диплодока из Монтаны показало, что трёхмерная сохранность образцов настолько хороша, что в них сохранились отпечатки этих органелл. Это даёт редкий шанс приблизиться к разгадке реальной окраски гигантских динозавров.

Анализ выявил следы двух различных форм меланосом: одни были продолговатыми, другие — стержневидными. Особый интерес учёных вызвали необычные плоские, дисковидные структуры, которые, предположительно, также являются меланосомами. Такая форма в современном мире часто связана со светоотражением и радужной окраской, однако исследователи пока не утверждают, что диплодок был иридисцентным.

Открытие показывает, что диплодоки обладали сложной кожей с разнообразной чешуёй и могли производить больше типов пигментов, чем считалось ранее. Это сближает их с современными птицами и млекопитающими.

Ведущий автор исследования Тесс Галлахер отмечает, что эта работа — лишь «верхушка айсберга», и дальнейшее изучение кожи других зауроподов может принести новые открытия.

#животные #динозавры
