Не отдают долг родине: как в Латвии ловят и наказывают дезертиров

За неявку на медицинский осмотр без уважительной причины Военная полиция применила административное наказание в отношении 91 призывника Государственной службы обороны (ГСО), сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

Административная ответственность за неявку на медицинский осмотр в указанные время и место предполагает предупреждение или денежный штраф до 350 евро.

Применение административного наказания не освобождает от обязанности пройти медицинский осмотр – призыв молодого человека лишь переносятся на следующий срок, отметили в министерстве.

За уклонение от обязательной службы в Латвийской армии законом не предусмотрена уголовная ответственность. Военная полиция за неявку на место службы может наложить принудительный штраф в размере от 50 до 5000 евро.

Решение о размере принудительного штрафа принимает Военная полиция. Если штраф не уплачивается добровольно, Военная полиция передает исполнительный документ судебному приставу.

Уплата принудительного штрафа не освобождает от обязанности, установленной административным актом, явиться на место службы. Также Военная полиция может принудительно доставить призывника на место службы.

В настоящее время Министерство обороны передало Военной полиции пять дел, связанных с призывниками, которые добровольно не выполнили решение Министерства обороны о призыве на ГСО, не явившись на место службы в указанное время, сообщили в министерстве.

Этих призывников планируется доставить на место службы принудительно, а также наложить штраф в размере от 50 до 5000 евро.

Как уже сообщалось, первый призыв начал службу в июле 2023 года на добровольной основе и завершил ее в мае 2024 года.

23 января 2024 года впервые состоялся отбор кандидатов на государственную оборонную службу по случайному принципу.

В последующих призывах граждан Латвии также будут призывать на добровольной основе. Однако, в случае необходимости, недостающий контингент в возрасте от 18 до 19 лет будет призван по случайному принципу с отправкой решения о призыве на государственную оборонную службу на электронный адрес или по адресу зарегистрированного места жительства, либо решение будет вручено лично.