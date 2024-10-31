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Латвия проиграла адвокату в Европейском суде по правам человека 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
Латвия проиграла адвокату в Европейском суде по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 24 октября 2024 года вынес приговор по делу "Рутуле против Латвии", сделав вывод, что произошло нарушение права на неприкосновенность частной жизни и корреспонденции, признался латвийский МИД.

В своей жалобе заявительница в ЕСПЧ пояснила: проведенный по ее месту жительства обыск и изъятие компьютера, который она использовала для рабочих нужд, противоречили правам, гарантированным Конвенцией ЕС.

Ведь на этом компьютере хранилась и не связанная с конкретным уголовным процессом конфиденциальная информация обо всех клиентах, которым оказывалась юридическую помощь.

Юрист посчитала, что такие действия привели к непропорциональному вмешательству государства в ее права на неприкосновенность частной жизни и корреспонденции.

Как у юриста изымали компьютер

Факты по делу "Рутуле против Латвии" приводятся такие:

  • 13 января 2016 года латвийская Государственная полиция возбудила уголовное дело о возможной подделке документов, использовании поддельных документов и мошенничестве;

  • 22 февраля 2016 года следователь предложил провести обыск в квартире будущей заявительницы в ЕСПЧ — причем 24 февраля 2016 года суд Зиемельского района Риги разрешил провести такой обыск, указав, что разрешается получать различные документы, а также электронные носители данных, которые могут иметь доказательную ценность в уголовном процессе.

  • На основании этого решения 9 марта 2016 года Госполиция провела обыск в квартире юриста. Во время обыска был изъят компьютер — протокол ей выдали.

  • 14 марта 2016 года заявительница попросила компьютер вернуть или выдать копию имеющейся на компьютере информации. Но следователь отклонил жалобу заявительницы.

  • 2 апреля 2016 года постановление было обжаловано у надзирающего прокурора, который 5 мая 2016 года частично удовлетворил жалобу заявительницы, отметив, что ей должна быть выдана копия информации, имеющейся на компьютере. И 3 июня 2016 года юрист наконец получила копию этой информации.

  • 18 марта 2016 года заявительница подала жалобу в Зиемельский районный суд города Риги, которым оспаривала законность разрешения на проведение обысков. Но 4 апреля 2016 года суд Зиемельского района Риги отклонил жалобу заявительницы, признав, что разрешение на проведение обыска было правомерным и обоснованным.

  • И, наконец, 16 ноября 2016 года компьютер заявительнице вернули.

Но юриста это не удовлетворило, и она направила жалобу в ЕСПЧ.

"Почему тянули с возвращением компьютера?"

Сначала ЕСПЧ занялся просьбой представителей Латвии исключить дело из списка рассматриваемых в суде дел, а также возражением, что заявительница не считается "жертвой" в толковании статьи 34–й Конвенции, поскольку вопрос, лежащий в основе жалобы заявительницы, уже решен.

Однако ЕСПЧ отклонил эти доводы: хотя заявительнице была возвращена информация, необходимая для продолжения ею профессиональной деятельности, заявительница не получила возмещения за период, в течение которого она не могла осуществлять профессиональную деятельность, то есть не были устранены все последствия возможного нарушения.

ЕСПЧ в этой связи отметил: заявительница является юристом — и компьютер, а также содержащаяся в нем информация были необходимы для того, чтобы заявительница могла оказать юридическую помощь. Также нет объяснений тому, почему копия информации была выдана только через три месяца после изъятия компьютера.

Что в итоге

ЕСПЧ в итоге пришел к выводу: латвийским нормативным регулированием не предусматривались специфические процессуальные гарантии, которые относились бы к защите информации, которую заявительница получает в рамках своей профессиональной деятельности, во время обыска.

Хотя следственному судье, следователю и прокурору этот факт был известен, они не придали этому никакого значения.

В связи с этим ЕСПЧ признал нарушением права заявительницы на неприкосновенность частной жизни.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

P. S. Для специалистов укажем: для поиска решения в развернутом поисковом разделе базы данных суда (ADVACED SEARCH) необходимо ввести номер заявления (58195/16) и дату решения (24/10/2024).

#европейский суд
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Николай Кудрявцев
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3

Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го октября

    О хоспаде. Пользуйтесь на винкомпе прогой VeraCrypt (гуглите если интересно) И менты с гебушечкой будут иметь грусный вид от неудовлетворённого любопытства.

    8
    5
  • MiU
    Made in USSR
    Димдимыч Серыйволкович
    1-го ноября

    Хм... Речь-то не идёт о том, что там было, что прятать. Зачем шифровать всё и вся? Очень сомневаюсь в том, что истец, будучи адвокатом, не делал резервных копий.

    1
    1
  • Д
    Дед
    31-го октября

    Я представляю, сколько компьютеров хранится на складе у всех правозащитных организаций Латвии, они же никому не возвращают. Может приторговывают?

    27
    3

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