Единственное эффективное наказание за угрозу госбезопасности - тюрьма, - генпрокурор

Единственным эффективным наказанием за преступления, связанные с угрозой государственной безопасности, является лишение свободы, причём не менее чем на половину от максимально предусмотренного законом срока, указал генеральный прокурор Юрис Стуканс в докладе Сейму о проделанной в прошлом году работе, пишет LETA.

"Жёсткая позиция в назначении наказания является важной, чтобы добиться соблюдения законов осуждёнными и предотвратить совершение преступлений другими лицами", – говорится в докладе.

Стуканс подчеркнул, что прокуратура заняла жёсткую позицию в отношении наказания обвиняемых за незаконную перевозку лиц через государственную границу или содействие их нелегальному пребыванию в Латвии. Во всех случаях, когда суд назначал наказание значительно ниже запрашиваемого прокурором в судебных дебатах, прокуратура подавала протест.

Согласно приказу генерального прокурора, надзор за расследованием, уголовное преследование, поддержание государственного обвинения и выполнение других функций прокуратуры по уголовным делам, расследуемым Службой государственной безопасности, возложены на Отдел особо уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры.

Анализ работы этого отдела показал, что в 2024 году он принял на надзор 24 уголовных дела. В 2023 году таких дел было 39, а в 2022 году – 48.

В прошлом году в этот отдел поступило 18 уголовных дел для начала уголовного преследования, в 2023 году – 27 дел, а в 2022 году – 19.

Обвинение было предъявлено по 14 уголовным делам в отношении 14 физических лиц за 23 преступления. Чаще всего это касалось оправдания преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.