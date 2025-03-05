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Единственное эффективное наказание за угрозу госбезопасности - тюрьма, - генпрокурор 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Единственное эффективное наказание за угрозу госбезопасности - тюрьма, - генпрокурор
ФОТО: LETA

Единственным эффективным наказанием за преступления, связанные с угрозой государственной безопасности, является лишение свободы, причём не менее чем на половину от максимально предусмотренного законом срока, указал генеральный прокурор Юрис Стуканс в докладе Сейму о проделанной в прошлом году работе, пишет LETA.

"Жёсткая позиция в назначении наказания является важной, чтобы добиться соблюдения законов осуждёнными и предотвратить совершение преступлений другими лицами", – говорится в докладе.

Стуканс подчеркнул, что прокуратура заняла жёсткую позицию в отношении наказания обвиняемых за незаконную перевозку лиц через государственную границу или содействие их нелегальному пребыванию в Латвии. Во всех случаях, когда суд назначал наказание значительно ниже запрашиваемого прокурором в судебных дебатах, прокуратура подавала протест.

Согласно приказу генерального прокурора, надзор за расследованием, уголовное преследование, поддержание государственного обвинения и выполнение других функций прокуратуры по уголовным делам, расследуемым Службой государственной безопасности, возложены на Отдел особо уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры.

Анализ работы этого отдела показал, что в 2024 году он принял на надзор 24 уголовных дела. В 2023 году таких дел было 39, а в 2022 году – 48.

В прошлом году в этот отдел поступило 18 уголовных дел для начала уголовного преследования, в 2023 году – 27 дел, а в 2022 году – 19.

Обвинение было предъявлено по 14 уголовным делам в отношении 14 физических лиц за 23 преступления. Чаще всего это касалось оправдания преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

#прокуратура
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    "Отдел особо уполномоченных прокуроров Генеральной прокуратуры" хоспаааде...да слышат ли они сами как это комично звучит от напыщенности...Приклеили себе пигмеи на лоб бумажки с названиями. И пыжатся от важности. Нужность свою в житии пред собою оправдывая-"я особо уполномоченный!!!" кусок говна обмоченный.

    5
    0
  • Д
    Дед
    5-го марта

    А Рейл Балтик и Айр Балтик, который раздербанил бюджет Латвии, не угроза госбезопасности?

    25
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    5-го марта

    Не святотатствуйте, Дедуля. 😺 С этих корыт многие людишки сладко кормятся.

    3
    0

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