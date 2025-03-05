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В прошлом году прокуратура передала в суд почти 7 тысяч уголовных дел с обвиняемыми 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
В прошлом году прокуратура передала в суд почти 7 тысяч уголовных дел с обвиняемыми
ФОТО: LETA

В прошлом году прокуратура передала в суд 6714 уголовных дел с обвиняемыми, в том числе 240 дел в отношении несовершеннолетних, свидетельствует доклад генерального прокурора Юриса Стуканса Сейму о проделанной работе за прошлый год и приоритетах на 2025 год, пишет LETA.

Обвиняемым вменяются в общей сложности 12 611 преступлений.

Для сравнения, в 2023 году в суд было передано 5052 уголовных дела с обвиняемыми по 9945 преступлениям, а годом ранее – 5072 дела по 8689 преступлениям.

В прошлом году по 36 уголовным делам были вынесены оправдательные приговоры. В двух делах уголовный процесс был прекращён из-за отказа прокурора от обвинения. В одном случае отказ последовал из-за новых обстоятельств, выявленных в ходе судебного разбирательства, а в другом – после уточнения установленных фактов во время суда.

Сравнивая последние два года, можно увидеть, что в 2024 году количество переданных в суд уголовных дел значительно увеличилось. Главной причиной этого стали поправки в Уголовный закон, которые не позволяли завершать уголовные процессы в прокуратуре без передачи дел в суд, отметил генеральный прокурор.

Анализируя криминогенную ситуацию в стране, Стуканс указал, что количество зарегистрированных преступлений в 2024 году по сравнению с 2023 годом существенно не изменилось. В 2024 году оно увеличилось на 1,3%, достигнув 36 080 преступлений.

Генеральный прокурор отметил, что продолжает снижаться количество зарегистрированных особо тяжких преступлений. В 2023 году по сравнению с 2022 годом оно уменьшилось на 5,9%, а в 2024 году по сравнению с 2023 годом – на 7%.

В то же время в прошлом году на 1,3% увеличилось число зарегистрированных тяжких преступлений, а количество преступлений средней тяжести возросло на 4,9%.

В 2024 году в стране было начато 31 044 уголовных процесса, что одновременно является количеством уголовных процессов, находящихся под надзором прокуроров.

В прошлом году прокуроры взяли под надзор 4057 уголовных процессов, связанных с особо актуальными преступлениями. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 40,3%, что частично объясняется тем, что в категорию приоритетных расследований были включены некоторые преступления, ранее таковыми не считавшиеся. Например, нарушения санкционного режима, незаконное пересечение государственной границы, незаконная перевозка лиц через границу и обеспечение незаконного пребывания в Латвии.

#прокуратура # суд
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