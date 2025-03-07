Полиция просят помочь в поисках пропашего 13-летнего Даниэля Шилова

Как сообщили порталу bb.lv, правоохранители обращаются за помощью к жителям страны в поисках пропавшего Даниэля Шилова, 2011 года рождения.
Мальчик 6 марта около 16:00 вышел из своего дома в Екабпилсе (ул. Межрупниеку) и до сих пор не вернулся.
Его текущее местонахождение неизвестно, однако предположительно он был замечен в Риге. Возможно, направился в Валмиеру. В полиции уточняют, что мальчик склонен к путешествиям и передвигается на общественном транспорте.
Приметы Даниэля: • Рост 140 см, • Худощавый, круглые щеки, • Светло-каштановые волосы, карие глаза, • Шрам над правым глазом.
На момент исчезновения он был одет в: • Зелёную куртку с надписью на правом рукаве, • Синюю футболку, • Чёрные спортивные штаны, • Чёрные кроссовки Nike.
Государственная полиция призывает всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении подростка, обратиться по телефону 112.
#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Danielu Šilovu, kurš š. g. 6. martā ap plkst. 16.00 izgāja no savas dzīvesvietas Jēkabpilī, Mežrūpnieku ielā. Augums 140 cm, ģērbies zaļā jakā, melnās biksēs. Ja zini viņa atrašanās vietu, zvani - 112! pic.twitter.com/hhBsFFLis7— Valsts policija (@Valsts_policija) March 7, 2025
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