Полиция просят помочь в поисках пропашего 13-летнего Даниэля Шилова

Как сообщили порталу bb.lv, правоохранители обращаются за помощью к жителям страны в поисках пропавшего Даниэля Шилова, 2011 года рождения.

Мальчик 6 марта около 16:00 вышел из своего дома в Екабпилсе (ул. Межрупниеку) и до сих пор не вернулся.

Его текущее местонахождение неизвестно, однако предположительно он был замечен в Риге. Возможно, направился в Валмиеру. В полиции уточняют, что мальчик склонен к путешествиям и передвигается на общественном транспорте.

Приметы Даниэля: • Рост 140 см, • Худощавый, круглые щеки, • Светло-каштановые волосы, карие глаза, • Шрам над правым глазом.

На момент исчезновения он был одет в: • Зелёную куртку с надписью на правом рукаве, • Синюю футболку, • Чёрные спортивные штаны, • Чёрные кроссовки Nike.

Государственная полиция призывает всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении подростка, обратиться по телефону 112.