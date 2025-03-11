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На Таллинском шоссе водитель BMW ехал так быстро, что привез себе штраф на 2570 евро 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.03.2025
LETA
На Таллинском шоссе водитель BMW ехал так быстро, что привез себе штраф на 2570 евро
ФОТО: LETA

Государственная полиция наказала водителя автомобиля "BMW" за езду со скоростью 219 километров в час (км/ч) и без водительских прав.

Во вторник в 9:09 в Лимбажском крае, за пределами населенного пункта, на 45-м километре Таллинского шоссе в направлении Айнажи, сотрудники Государственной полиции зафиксировали значительное превышение разрешенной скорости движения. Мужчина 2004 года рождения управлял транспортным средством марки "BMW" со скоростью 219 км/ч, хотя разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч. Таким образом, разрешенная скорость была превышена более чем на 125 км/ч.

При проверке было установлено, что у водителя нет прав на управление транспортным средством, так как он лишился их в начале этого года за аналогичное нарушение – превышение разрешенной скорости.

За повторное нарушение мужчине назначен штраф в размере 2000 евро и лишение водительских прав на 36 месяцев. Дополнительно за управление транспортным средством без прав ему назначен еще один административный штраф – 570 евро.

#полиция #скорость
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Григорий Антонов
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