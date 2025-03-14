Ни при каких обстоятельствах не открывайте! Торговая сеть выступила с важным сообщением!

Мошеннические схемы распространяются в Интернете быстрее, чем когда-либо. Кажется, что каждый день появляется новый способ, позволяющий одному человеку обмануть другого и украсть у него деньги. На этот раз досталось торговой сети, от имени которой мошенники пытаются выудить персональные данные покупателей.

«Интернет-мошенники распространяют ложную информацию. Если вы увидели подозрительную ссылку или предложение, никогда не открывайте ее и не предоставляйте свою личную информацию! Если у вас есть сомнения относительно подлинности акции, всегда проверяйте ее на официальном сайте, связавшись с нами в социальных сетях, написав на электронную почту или позвонив по телефону информационной службы» - пишут представители магазина в социальных сетях.

О попытках мошенников использовать название торговой сети сообщают и другие пользователи соцсетей.