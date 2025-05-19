С трассы Рижского марафона бегунов увозили в больницы

Марафон в Риге в этом году, как обычно, привел к росту заполняемости столичных больниц.

В ходе бегового мероприятия были госпитализированы восемь человек, часть из них до сих пор остается в медучреждениях, сообщила агентству LETA руководитель по коммуникациям и маркетингу мероприятия Ребека Озолниеце.

При этом она утверждает, что в организационном плане мероприятие прошло на высоком уровне.

Организаторам повезло с погодой – хотя день был дождливым, в целом погода была благоприятной и подходящей для бега на длинные дистанции. В жару медицинская помощь требуется гораздо большему числу участников.

Кроме того, по наблюдениям организаторов, бегуны поумнели. Участники в последние годы стали гораздо более ответственными при подготовке к марафону: они посещают совместные тренировки, организованные марафоном, и прислушиваются к советам тренеров, благодаря чему выходят на старт гораздо лучше подготовленными.

Ранее сообщалось, что на участие в различных дистанциях Рижского марафона в этом году зарегистрировались в общей сложности 40 122 участника.

Марафон также привлёк рекордное число иностранных бегунов — 6017 участников из 109 стран мира.

Марафон в Риге проводится со времен, когда городом управлял Алфред Рубикс.