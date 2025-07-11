Спасены два человека, заблудившиеся в лесу

За прошедшие сутки — с 6:30 10 июля до 6:30 11 июля — Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 43 вызова: десять — на тушение пожаров, 25 — на спасательные работы, восемь оказались ложными.

Вчера в 9:30 ГПСС получила вызов в волость Бломе Смылтенского края, где горело хозяйственное здание площадью 120 м². До прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. В 13:14 работы на месте были завершены.

В 12:37 поступил вызов в волость Лайди Кулдигского края, где горели крыша, перегородка и наружная стена одноэтажного хозяйственного здания — в общей сложности 120 м². В инциденте пострадал человек. Работы завершились в 16:39.

Около часа дня поступил вызов на улицу Приедайнес в Риге — на территории торгового объекта в мусорном контейнере горели отходы на площади 10 м². До прибытия пожарных из соседнего здания эвакуировались 100 человек.

В течение суток пожарные-спасатели помогали нескольким людям, заблудившимся в лесу. Незадолго до четырёх часов дня поступил вызов в волость Лаункалне Смилтенского края, где в лесу заблудился человек. Пожарные-спасатели нашли его и передали сотрудникам Государственной полиции. В 17:49 работы завершились.

Чуть позже, около пяти часов вечера, поступил вызов в Павилосту, Южнокурземский край, где также в лесу заблудился человек. Пожарные использовали звуковой сигнал автоцистерны, чтобы человек мог идти на звук. Заблудившегося нашли и вывели из леса. Работы завершились в 18:07.

ГПСС напоминает: отправляясь в лес, соблюдайте осторожность! Берите с собой заряженный мобильный телефон и, по возможности, не ходите в лес в одиночку. Чтобы избежать дезориентации, постарайтесь запомнить, где вы вошли в лес и по каким маршрутам двигались. Если вы понимаете, что не сможете выбраться самостоятельно, незамедлительно звоните по телефону 112 и укажите как можно больше ориентиров: где вошли в лес, сколько времени прошло, какие природные или искусственные объекты пересекали или мимо чего проходили.

За сутки пожарные также выезжали на вызовы, связанные с возгоранием мусора, подгоревшей пищей, горящими грузовыми и легковыми автомобилями, бытовыми вещами.