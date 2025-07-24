Baltijas balss logotype

Медом им здесь намазано? Беженцы пытаются прорваться на территорию Латвии. Некоторым удается 1 683

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.07.2025
BB.LV
Медом им здесь намазано? Беженцы пытаются прорваться на территорию Латвии. Некоторым удается
ФОТО: пресс-фото

В Лудзенском крае в начале недели был остановлен автомобиль, в котором перевозили нелегалов азиатского происхождения, сообщает Погранохрана.

Задержать Audi A6 в волости Рундену Лудзенского края сотрудникам Государственной пограничной службы помогли полицейские.

В момент проверки нелегалы попытались скрыться, но вскоре их задержали и вернули на сопредельную территорию.

В отношении перевозчиков начаты уголовные процессы.

Тем временем границу Латвии ежесуточно штурмуют десятки человек.

Так, во вторник, 22 июля, попытку незаконного проникновения в Латвию из Беларуси предприняли 54 мигранта. Всего в этом году пресечена уже 7461 попытка незаконного пересечения границы, сообщает Государственная пограничная охрана. По гуманитарным соображениям в этом году в Латвии приняты 15 мигрантов.

За весь прошлый год было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным соображениям.

Напомним: правительство Латвии приняло решение о продлении усиленного режима пограничной охраны на границе с Беларусью до 31 декабря текущего года.

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    24-го июля

    Странно как-то, если за 2 года всего 41 человек легально разрешение получил из нескольких тысяч. То от куда их тут уже тысячами в городе?.. Идёшь вечером в магазин и такое ощущение, что ты в Дубае где-то, а не в Латвии. Типо студенты,(ну-ну) которые по английски и 2х слов связать не могут!

    7
    1

Видео