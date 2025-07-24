Медом им здесь намазано? Беженцы пытаются прорваться на территорию Латвии. Некоторым удается

В Лудзенском крае в начале недели был остановлен автомобиль, в котором перевозили нелегалов азиатского происхождения, сообщает Погранохрана.

Задержать Audi A6 в волости Рундену Лудзенского края сотрудникам Государственной пограничной службы помогли полицейские.

В момент проверки нелегалы попытались скрыться, но вскоре их задержали и вернули на сопредельную территорию.

В отношении перевозчиков начаты уголовные процессы.

Тем временем границу Латвии ежесуточно штурмуют десятки человек.

Так, во вторник, 22 июля, попытку незаконного проникновения в Латвию из Беларуси предприняли 54 мигранта. Всего в этом году пресечена уже 7461 попытка незаконного пересечения границы, сообщает Государственная пограничная охрана. По гуманитарным соображениям в этом году в Латвии приняты 15 мигрантов.

За весь прошлый год было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным соображениям.

Напомним: правительство Латвии приняло решение о продлении усиленного режима пограничной охраны на границе с Беларусью до 31 декабря текущего года.