Повезло! Под Валкой спасли заблудившегося в болоте человека

В пятницу, 1 августа, в Валкском крае был спасён человек, заблудившийся в болоте, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В пятницу после 17:00 ГПСС получила вызов в волость Звартавас, где в болоте заблудился человек. Используя звуковой сигнал служебного автомобиля и поддерживая связь с пострадавшим по мобильному телефону, спасателям удалось найти его и вывести из леса.

Поскольку подъехать к месту происшествия на автоцистерне было невозможно, спасатели преодолели около двух километров на квадроцикле. Вскоре после 18:30 работа на месте происшествия была завершена.

Также в пятницу, 1 августа, в 12:58 поступил вызов на проспект Зигфрида Мейеровица в Юрмале, где горел первый этаж двухэтажного жилого дома на площади 60 квадратных метров, второй этаж — на площади 40 квадратных метров, а крыша — на площади 90 квадратных метров. До прибытия ГПСС из горящего здания эвакуировались двое человек, один из которых пострадал. В ликвидации пожара участвовали 24 пожарных, шесть автоцистерн и автолестница. В 17:04 пожар был ликвидирован.

В тот же день в 9:16 ГПСС получила вызов в волость Драбеши Цесиского края, где легковой автомобиль съехал в кювет. В машине находились люди. Один из них выбрался самостоятельно, второго спасатели извлекли и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. В 9:42 работы на месте происшествия были завершены.

Вчера поступил также вызов в Каугурскую волость Валмиерского края, где из повреждённого экскаватора в реку вытекло около 30 литров гидравлического масла. Для локализации загрязнения спасатели установили в реке в трёх местах 20 абсорбирующих бонов общей длиной 60 метров. В работах участвовала также Государственная служба охраны окружающей среды.

За прошедшие сутки поступило три вызова в Даугавпилс, Лиепаю и Валмиерский край, где в жилых помещениях пригорела оставленная без присмотра еда.

Пожарные почти ежедневно получают вызовы, в которых жители сообщают о задымлении в подъездах или дыме из окон жилых домов. Чаще всего при обследовании помещений выясняется, что на плите пригорела еда, а дома никого нет или жильцы уснули. ГПСС напоминает, что при приготовлении пищи нельзя даже на короткое время покидать жилище или идти отдыхать, поскольку пригорание еды вызывает сильное задымление, опасное для здоровья, а жара может привести к возгоранию предметов, находящихся рядом с плитой.

За прошедшие сутки ГПСС получила в общей сложности 52 вызова — 10 на тушение пожаров, 26 на спасательные работы и ещё 16 оказались ложными.