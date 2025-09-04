Сын министра внутренних дел Владимира Колокольцева судится с бывшей супругой за детей. Александр Колокольцев (пытается вернуть двоих сыновей в Россию – после того как его экс-жена вывезла их в Дубай и отказывается возвращаться обратно. По словам Александра, он не может полноценно общаться с мальчиками.

Как рассказал Александр журналистам, в апреле 2024-го Хамовнический суд Москвы постановил, что дети должны жить с отцом в России. Осенью того же года к нему присоединился апелляционный суд Дубая – и подтвердил это решение, отказав бывшей супруге Александра Кристине Колокольцевой в единоличной опеке. Однако, по словам Александра, несмотря на решения сразу двух судов, женщина продолжает удерживать детей за границей.

Колокольцев-младший утверждает, что экс-жена фактически изолировала сыновей от него и от всей семьи в России, а сама планирует уехать в Чехию и оформить там гражданство.

По словам Александра, в Дубае ему с огромным трудом удаётся добиваться встреч через суды и адвокатов. Некоторые свидания с детьми срывались: на Новый год и даже на день рождения младшего сына мать не дала ему ни увидеться с детьми, ни передать подарки. В итоге вмешивалась полиция Дубая и назначались штрафы, но, по словам отца, это не повлияло на поведение бывшей супруги.

Сейчас его сыновьям 8 и 5 лет. «Я хочу, чтобы они росли в России, среди родных, говорили на родном языке и имели нормальное детство, – говорит Колокольцев.

Как писало издание «Сплетник», 27-летняя Кристина Озимкова — дочь крупного девелопера Романа Озимкова, состояние которого оценивается в миллионы долларов. Она занималась в модельной школе Вячеслава Зайцева, в 2019 году окончила факультет журналистики МГУ и стала известна как блогер: на ее страницу в Instagram (деятельность запрещена в РФ), где она публикует в основном фото своих модных образов и роскошной жизни, подписано более миллиона человек.