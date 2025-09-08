Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вот так свадьба! В Латгалии для перевозки нелегалов использовался «свадебный» Porsche 1 1120

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2025
LETA
Вот так свадьба! В Латгалии для перевозки нелегалов использовался «свадебный» Porsche

На прошлой неделе в Латгалии были задержаны 14 нелегальных мигрантов, для перевозки которых использовались украшенные как для свадьбы автомобили Porsche Cayenne и Volkswagen Toureg и водители которых скрывались от пограничников.

Как сообщила Государственная пограничная служба, 3 сентября пограничники на небольшой дороге в Краславском районе заметили белый автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого проигнорировал требование остановиться и бросился бежать. Пограничники начали преследование.

После привлечения сотрудников Государственной полиции и Управления авиации и специальных операций Государственной пограничной службы, был обнаружен аналогичный автомобиль белого цвета «Volkswagen Toureg», водитель которого также проигнорировал требование остановиться и начал бегство. Оба автомобиля были украшены красными лентами и свадебными украшениями.

В результате поисковых мероприятий пограничники в Робежниеки обнаружили 14 человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство. В беседе с этими лицами выяснилось, что за ними приехал какой-то мужчина.

Через некоторое время пограничники в Робежники обнаружили в поле съехавший с дороги и брошенный автомобиль «Porsche Cayenne», а в Дагдском приходе — брошенный на обочине дороги автомобиль «Volkswagen Toureg». В ходе поисковых мероприятий пограничники в Краславском районе задержали также гражданина Эстонии, который управлял «Porsche».

В отношении перевозчика нелегальных мигрантов возбуждено уголовное дело по статье 285.1 Уголовного кодекса за предоставление большому количеству лиц возможности незаконно находиться в Латвии. Кроме того, гражданин Эстонии привлечен к административной ответственности за невыполнение требований пограничников.

В свою очередь, 14 нелегальных мигрантов, по данным Государственной пограничной службы, «задержаны за незаконное пересечение государственной границы».

Читайте нас также:
#нелегалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    9-го сентября

    Не мытьём так катаньем, хоть как то, но по-любому сюда проехать пытаются, (им тут медом намазано?) не только в Латвии а вообще в ЕС,у самих проблем куча и по большей части не без их помощи приезжих. Как война началась, так ползут как чума, со всех щелей, узбеки с таджиками понаехали, хоть раньше в Россию пёрлись им то тут что вообще нужно, (пускай туда и едут) Давно пора, на границе вообще лавку прикрыть,а перевозчикам так ужесточить всё, что бы даже думать об этом боялись..

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1225
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 925
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 484
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 339

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 33
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 27
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 23
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 58
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 65
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 33
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 27
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео