Вот так свадьба! В Латгалии для перевозки нелегалов использовался «свадебный» Porsche

На прошлой неделе в Латгалии были задержаны 14 нелегальных мигрантов, для перевозки которых использовались украшенные как для свадьбы автомобили Porsche Cayenne и Volkswagen Toureg и водители которых скрывались от пограничников.

Как сообщила Государственная пограничная служба, 3 сентября пограничники на небольшой дороге в Краславском районе заметили белый автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого проигнорировал требование остановиться и бросился бежать. Пограничники начали преследование.

После привлечения сотрудников Государственной полиции и Управления авиации и специальных операций Государственной пограничной службы, был обнаружен аналогичный автомобиль белого цвета «Volkswagen Toureg», водитель которого также проигнорировал требование остановиться и начал бегство. Оба автомобиля были украшены красными лентами и свадебными украшениями.

В результате поисковых мероприятий пограничники в Робежниеки обнаружили 14 человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство. В беседе с этими лицами выяснилось, что за ними приехал какой-то мужчина.

Через некоторое время пограничники в Робежники обнаружили в поле съехавший с дороги и брошенный автомобиль «Porsche Cayenne», а в Дагдском приходе — брошенный на обочине дороги автомобиль «Volkswagen Toureg». В ходе поисковых мероприятий пограничники в Краславском районе задержали также гражданина Эстонии, который управлял «Porsche».

В отношении перевозчика нелегальных мигрантов возбуждено уголовное дело по статье 285.1 Уголовного кодекса за предоставление большому количеству лиц возможности незаконно находиться в Латвии. Кроме того, гражданин Эстонии привлечен к административной ответственности за невыполнение требований пограничников.

В свою очередь, 14 нелегальных мигрантов, по данным Государственной пограничной службы, «задержаны за незаконное пересечение государственной границы».