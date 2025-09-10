Baltijas balss logotype
«Срочно, вам звонит Latvenergo!» Мошенники по-новому разводят жителей Латвии

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
«Срочно, вам звонит Latvenergo!» Мошенники по-новому разводят жителей Латвии
ФОТО: LETA

Пользователь соцсети Facebook предупредил латвийцев о новом подходе мошенников - важно предупредить об этом своих родственников и знакомых.

"Зашел в солнечный осенний день в кафе. И тут звонок - на экране высвечиваются цифру латвийского номера. Рядом шумит кофемашина. Но, поднимаю трубку. "Вам звонит Latvenergo! Нужно срочно поменять счетчик, когда вам удобно?" - спрашивает молодой женский голос.

"Какие есть варианты?" - спрашиваю, но интуиция подсказывает, что что-то не то... Однако, я продолжил разговор, отойдя подальше от работающей кофемашины в заведении. Почему не стал сразу вешать трубку: а вдруг это в самом деле Latvenergo? А если мошенники, то звонят уже не впервые и стало интересно, что в этот раз предложат?

Так как какое-то время жил в Москве, еще задолго до войны РФ в Украине, то первые ощущения от голоса собеседницы были такие: она не из Латвии. Но специфичного украинского акцента в голосе тоже не было. Ведь, здесь уже все наслышаны об украинских колл-центрах и их активности. Но ритмика, произношение слов у собеседницы - не как у большинства россиян и, главное, точно не как у местных русскоязычных. Также почувствовал некоторую нервозность в голосе: такое редко бывает у тех, кто работает в службе обзвона клиентов в корпорациях.

"Когда вам удобно, на этой неделе или на следующей?" - спросила собеседница. Говорю, можно и завтра, какие есть варианты? "Вам до обеда или после обеда?" - уточняет она. Подумал, ничего себе, будто ВИП-служба доставки. Здесь я был уже уверен, что это мошенница. К тому же в небольших паузах, которые делал, уже успел услышать голоса других операторов, работавших на дозвона латвийцам.

"Давайте после обеда", - говорю. "В 15 часов устроит?" - уточняет она. "Хорошо, говорю". Она: тогда ждите мастера! Тут я уже думал над ребусом, какова схема разводки?

"Нет, вы знаете, девушка, все-таки лучше до обеда", - отвечаю. "В 13 часов?" - предлагает девушка. "А обед у вас в 14 часов?", - спрашиваю? Здесь возникает пауза. На фоне доносится голос другого оператора "здравствуйте, это Маркус из Латвенерго..."

Тут я решил уточнить: а о каком адресе идет речь? Дело в том, что в моем договоре записаны два объекта, включая дачу. И тут девушка сильно замялась. Стали возникать паузы. Нервозность в голосе стала более явственной. "По вашему фактическому адресу!" - нашлась ответить она. "А какому именно?" - спрашиваю. "Если хотите, можем поменять счетчики и там, и там" - ответила она.

Ну, во-первых, странное предложение от "Латвенерго" - так вот менять дорогостоящие счетчики. Во-вторых, счетчики в Латвии уже много лет меняет совсем другая юридическая контора - "Садалес тиклс" (и даже если мошенники это знают, название компании сложнее произнести на русском языке и можно быстрее вычислить человека, что звонит не из Латвии). В-третьих, как можно звонить по базе данных, не зная адреса человека и так по-детски уходить от ответа? К сему моменту мне стало уже все ясно.

"Понятно, девушка. Хорошего обеда. И поменяйте счетчик у себя в Киеве или где вы живете" - ответил. На другом конце воцарилось молчание. Я положил трубку.

Возможно, стоит предупредить своих друзей, родственников, коллег, знакомых о новом виде мошенничества. Как они работают? Скорее всего, "разводка" состоит из двух этапов - и этот звонок первый из них. В день когда вы будете ждать мастера, последует другой звонок - когда уже вас будут выводить на то, чтобы вы срочно "раскошелились" под каким-либо важным предлогом, который выдумают. Например, скажут, что вам отключат электричество и т.п. Будьте бдительны!

Рекомендации? Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, если не уверены, кто звонит на самом деле, не торопитесь и, главное, внимательно слушайте - произношение и "бубнящие" голоса коллег по колл-центру на фоне это типичный индикатор телефонных мошенников.

#мошенничество
#мошенничество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го сентября

    😅😂😅ЛАТВЭНЕРГО И ЕСТЬ МОШЕННИКИ... ЧТО ВЫ ТУТ ВОДУ ЛЮДЯМ В УШИ ЛЬЁТЕ..... ПОЗОРИЩЕ....

    3
    1

