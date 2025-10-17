Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Внезапно: знаменитый светский фотограф Бородулин обвинен в домогательствах 0 278

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Многие фото знаменитостей уже стали классикой.

Многие фото знаменитостей уже стали классикой.

"Я снимал принцессу Стефани в ее день рождения".

Самого гламурного фотографа 90‑х, Александра Бородулина, обвинили в сексуальных домогательствах во время съёмок десятки моделей.

Именитого глянцевого фэшн‑фотографа, снимавшего для американских Playboy и Vogue, молодые девушки массово обвиняют в непристойном поведении. По словам моделей, схема была следующей: фотограф заманивал их на встречу тет‑а‑тет к себе в московскую студию под предлогом кастинга в кино. Якобы Александр будет играть в кинокартине ключевую роль, и ему нужна партнёрша. Но чтобы стать звездой «Голливуда», модели‑актрисе нужно сняться в эротическом промо и попробовать себя в откровенной постельной сцене — всё на коммерческой основе.

Модели рассказали «Базе», что Бородулин убеждал девушек в «невинности» съёмочного процесса — только романтические поцелуи и объятия, но на деле этим не всегда ограничивалось. Так, по рассказу одной из девушек, она согласилась на этот «минимум», отказала в каком‑либо продолжении, а когда пришла за оплатой съёмок, фотограф стал домогаться её с новой силой:

— Он начал прижиматься ко мне на диване, гладить по груди поверх кофты. Я испугалась и убежала, — рассказывает девушка.

Некоторые модели, по всей видимости, к подобным съёмкам относятся с пониманием и вовсе не против откровенных кадров с «продолжением» — актрисы сообщают, что становились свидетелями таких эротических сцен, случайно пришедшие раньше на кастинг.

После того как девушки стали массово заявлять о своих случаях, объявилась дочь фотографа Александра — Зоя Милова, которая угрожает в сети заявившим о домогательствах уголовной ответственностью. При этом «Базе» в комментарии она отказала. Сам Бородулин на звонки журналистов не отвечает.

Александр, сын классика советской спортивной фотографии Льва Бородулина, работал на Западе с ведущими супермоделями, американским и европейским глянцем — в 90‑х открыл в Москве одно из первых модельных агентств.

Baza, [14.10.2025. 8:58] Самого гламурного фотографа 90‑х, Александра Бородулина, обвинили в сексуальных домогательствах во время съёмок десятки моделей.

Именитого глянцевого фэшн‑фотографа, снимавшего для американских Playboy и Vogue, молодые девушки массово обвиняют в непристойном поведении. По словам моделей, схема была следующей: фотограф заманивал их на встречу тет‑а‑тет к себе в московскую студию под предлогом кастинга в кино. Якобы Александр будет играть в кинокартине ключевую роль, и ему нужна партнёрша. Но чтобы стать звездой «Голливуда», модели‑актрисе нужно сняться в эротическом промо и попробовать себя в откровенной постельной сцене — всё на коммерческой основе.

Модели рассказали «Базе», что Бородулин убеждал девушек в «невинности» съёмочного процесса — только романтические поцелуи и объятия, но на деле этим не всегда ограничивалось. Так, по рассказу одной из девушек, она согласилась на этот «минимум», отказала в каком‑либо продолжении, а когда пришла за оплатой съёмок, фотограф стал домогаться её с новой силой:

— Он начал прижиматься ко мне на диване, гладить по груди поверх кофты. Я испугалась и убежала, — рассказывает девушка.

Некоторые модели, по всей видимости, к подобным съёмкам относятся с пониманием и вовсе не против откровенных кадров с «продолжением» — актрисы сообщают, что становились свидетелями таких эротических сцен, случайно пришедшие раньше на кастинг.

После того как девушки стали массово заявлять о своих случаях, объявилась дочь фотографа Александра — Зоя Милова, которая угрожает в сети заявившим о домогательствах уголовной ответственностью. При этом «Базе» в комментарии она отказала. Сам Бородулин на звонки журналистов не отвечает.

Александр, сын классика советской спортивной фотографии Льва Бородулина, работал на Западе с ведущими супермоделями, американским и европейским глянцем — в 90‑х открыл в Москве одно из первых модельных агентств.

"Я снимал принцессу Стефани в ее день рождения для новой коллекции Жан-Клода Житруа. Съемки проходили в гостинице в Париже. А сама Стефани была такая enfant terrible, как говорят в народе. И в какой-то момент я увидел, как она сидит, грубо говоря, на толчке и курит что-то. Она была дико популярна в тот момент, и я подумал, что, если бы я щелкнул ее в тот момент, эта фотография стоила бы десятки тысяч долларов. Но в силу врожденной интеллигенции я этого делать не стал, да и к тому же в этом случае я бы испортил отношения с L’Officiel.

Еще я снимал Микки Рурка, когда он еще не был звездой, а только ею становился. Он жил в скромной квартирке. На свой день рождения он позвал всех друзей, но это не была какая-то гламурная история. Он позвал еще и экономку, работавшую в том же доме, — она ему часто помогала. И вот он позвал ее в свою компанию".

Одна из пострадавших от действий Александра Бородулина рассказала, что несколько лет назад она попала на «кастинг» в агентство «AVA Group», расположенное в квартире‑офисе возле метро Сухаревская. На видео – запечатлённые примеры таких «кастингов».

Первая встреча прошла обыкновенно — с девушкой общались скауты, она заполнила анкету. Однако после этого её пригласили на встречу с «главным продюсером» Александром Бородулиным. После недолгой беседы, по словам девушки, фотограф предложил ей съёмку в белье.

Съёмка быстро вышла за рамки формальной работы.

— Он сделал пару снимков и начал меня гладить по ягодицам, по груди, — рассказывает девушка. — Потом предложил интим, а когда я отказалась, сказал: «Давай ротиком».

Пострадавшая признаётся, что в тот момент её охватила паника, она быстро оделась, забрала свои вещи и сбежала. О том, чтобы обратиться в полицию, она даже не подумала. По её признанию, она опасалась проблем из‑за связей Бородулина.

Читайте нас также:
#скандал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

22-летняя Грета Тунберг рассказала Aftonbladet о пытках в Израиле
Изображение к статье: Позврослевшая активистка прошла через самое жестокое испытание. Иконка видео
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
Ваше бесчестие: высокопоставленный судья РФ устроил в своих отелях бордель с малолетками
Изображение к статье: Господин Момотов уронил репутацию ниже плинтуса. Иконка видео
Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Изображение к статье: Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Изображение к статье: Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям
Гражданин Молдовы приговорен в Риге к суровому наказанию за демонстрацию своего обнаженного тела детям 334
Иконка видео
50 млн аккаунтов, 5 млн евро ущерба: в Латвии ликвидировали крупную IT-инфраструктуру для онлайн-мошенничества 2 4173
Изображение к статье: Вердикт суда: виновен. Иконка видео
70-летний экс-президент Франции Саркози отсидит 5 лет в камере на 9 квадратных метров 421
Изображение к статье: «Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины Иконка видео
«Что у тебя против русских?» В Швейцарии гражданин Латвии прямо в поезде «напал» на семью из Украины 20 4098

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 2
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 55
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 4
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 24
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 76
Изображение к статье: Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай
Еда и рецепты
Как приготовить правильный и полезный гранатовый чай 33
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 2
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 55
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 4

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео