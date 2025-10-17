Самого гламурного фотографа 90‑х, Александра Бородулина, обвинили в сексуальных домогательствах во время съёмок десятки моделей.

Именитого глянцевого фэшн‑фотографа, снимавшего для американских Playboy и Vogue, молодые девушки массово обвиняют в непристойном поведении. По словам моделей, схема была следующей: фотограф заманивал их на встречу тет‑а‑тет к себе в московскую студию под предлогом кастинга в кино. Якобы Александр будет играть в кинокартине ключевую роль, и ему нужна партнёрша. Но чтобы стать звездой «Голливуда», модели‑актрисе нужно сняться в эротическом промо и попробовать себя в откровенной постельной сцене — всё на коммерческой основе.

Модели рассказали «Базе», что Бородулин убеждал девушек в «невинности» съёмочного процесса — только романтические поцелуи и объятия, но на деле этим не всегда ограничивалось. Так, по рассказу одной из девушек, она согласилась на этот «минимум», отказала в каком‑либо продолжении, а когда пришла за оплатой съёмок, фотограф стал домогаться её с новой силой:

— Он начал прижиматься ко мне на диване, гладить по груди поверх кофты. Я испугалась и убежала, — рассказывает девушка.

Некоторые модели, по всей видимости, к подобным съёмкам относятся с пониманием и вовсе не против откровенных кадров с «продолжением» — актрисы сообщают, что становились свидетелями таких эротических сцен, случайно пришедшие раньше на кастинг.

После того как девушки стали массово заявлять о своих случаях, объявилась дочь фотографа Александра — Зоя Милова, которая угрожает в сети заявившим о домогательствах уголовной ответственностью. При этом «Базе» в комментарии она отказала. Сам Бородулин на звонки журналистов не отвечает.

Александр, сын классика советской спортивной фотографии Льва Бородулина, работал на Западе с ведущими супермоделями, американским и европейским глянцем — в 90‑х открыл в Москве одно из первых модельных агентств.

Самого гламурного фотографа 90‑х, Александра Бородулина, обвинили в сексуальных домогательствах во время съёмок десятки моделей.

"Я снимал принцессу Стефани в ее день рождения для новой коллекции Жан-Клода Житруа. Съемки проходили в гостинице в Париже. А сама Стефани была такая enfant terrible, как говорят в народе. И в какой-то момент я увидел, как она сидит, грубо говоря, на толчке и курит что-то. Она была дико популярна в тот момент, и я подумал, что, если бы я щелкнул ее в тот момент, эта фотография стоила бы десятки тысяч долларов. Но в силу врожденной интеллигенции я этого делать не стал, да и к тому же в этом случае я бы испортил отношения с L’Officiel.

Еще я снимал Микки Рурка, когда он еще не был звездой, а только ею становился. Он жил в скромной квартирке. На свой день рождения он позвал всех друзей, но это не была какая-то гламурная история. Он позвал еще и экономку, работавшую в том же доме, — она ему часто помогала. И вот он позвал ее в свою компанию".

Одна из пострадавших от действий Александра Бородулина рассказала, что несколько лет назад она попала на «кастинг» в агентство «AVA Group», расположенное в квартире‑офисе возле метро Сухаревская. На видео – запечатлённые примеры таких «кастингов».

Первая встреча прошла обыкновенно — с девушкой общались скауты, она заполнила анкету. Однако после этого её пригласили на встречу с «главным продюсером» Александром Бородулиным. После недолгой беседы, по словам девушки, фотограф предложил ей съёмку в белье.

Съёмка быстро вышла за рамки формальной работы.

— Он сделал пару снимков и начал меня гладить по ягодицам, по груди, — рассказывает девушка. — Потом предложил интим, а когда я отказалась, сказал: «Давай ротиком».

Пострадавшая признаётся, что в тот момент её охватила паника, она быстро оделась, забрала свои вещи и сбежала. О том, чтобы обратиться в полицию, она даже не подумала. По её признанию, она опасалась проблем из‑за связей Бородулина.