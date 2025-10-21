Baltijas balss logotype
В Вецмилгрависе при пожаре в машинном отделении судна пострадали люди 1 517

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Вецмилгрависе при пожаре в машинном отделении судна пострадали люди
ФОТО: LETA

В понедельник в рижском районе Вецмилгравис при пожаре в машинном отделении судна пострадали пять человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

В 11:16 ГПСС получила вызов на улицу Галес, где расположен судоремонтный завод. На указанном адресе в машинном отделении судна горела изоляция генератора и соединения проводов на площади 12 квадратных метров. По прибытии спасателей с горящего судна были эвакуированы 11 человек, пятеро из них пострадали в результате пожара.

Пожар был ликвидирован в 14:22.

В 15:40 поступил вызов на улицу Клейсту в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома горела кухня и хозяйственные вещи на площади двух квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались двое человек, один из них пострадал в пожаре.

За прошедшие сутки ГПСС получила 40 вызовов: 13 — на тушение пожаров, 14 — на спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными.

#пожар #гпсс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ПВ
    Против Всех
    21-го октября

    Пока из кенгарагса доедут все сгорит

    1
    2

