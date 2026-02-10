Заботясь о безопасности дорожного движения на автодорогах Латвии, Отдел надзора за автоперевозками Государственной полиции в 2025 году продолжил регулярные и целенаправленные проверки в сфере грузоперевозок, проведя более 9 000 проверок и начав 3 038 административных процессов, в том числе выявив случай, когда фактическая масса фуры превышала допустимую почти на 30 тонн.

В общей сложности в 2025 году было проведено 9 219 проверок грузоперевозок, включая контроль перевозки опасных грузов, проверку крепления грузов, контроль габаритов и фактической массы транспортных средств. Из общего числа проверок 46% касались иностранных перевозчиков, а 54% — латвийских. Всего было начато 3 038 административных процессов за различные нарушения.

Также в течение года было проведено 161 проверка пассажирских перевозок, из которых в 25% случаев проверялись иностранные перевозчики и в 75% — латвийские. В рамках этих проверок Государственная полиция также проверила 271 предприятие, особое внимание уделяя безопасности дорожного движения и возможным рискам.

Большое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств и безопасной перевозке грузов — из 9 219 проверок в 3 960 случаях проводилась проверка крепления груза, в 3 110 — контроль габаритов. Кроме того, в 334 случаях проводился контроль фактической массы, из которых в 284 были выявлены нарушения допустимой массы.

Одним из самых серьёзных нарушений в 2025 году стал случай с лесовозом, у которого сотрудники полиции выявили превышение фактической массы транспортного состава на 29 682,5 кг. У этого лесовоза с литовскими государственными номерами было зафиксировано 14 административных нарушений: семь из них — в отношении водителя, ещё семь — в отношении компании. Общая сумма штрафов составила 29 100 евро.

Отдел надзора за автоперевозками Государственной полиции ежедневно осуществляет контроль грузового транспорта на всех автодорогах Латвии. В связи с этим полиция напоминает, что перегруженные транспортные средства и несоблюдение режима труда и отдыха серьёзно угрожают безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения.

Государственная полиция также призывает жителей сообщать о подобных нарушениях, звоня по номеру 112.