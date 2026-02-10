Латгальский районный суд в Даугавпилсе приговорил Игоря Хаита к 18 годам лишения свободы и пробационному надзору на три года за убийство предпринимателя и политика Андриса Любки, сообщает LETA со ссылкой на суд.

Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства 3100 евро в связи с компенсацией, выплаченной потерпевшим Администрацией судов.

Кроме того, удовлетворён иск потерпевших о компенсации: Хаиту предстоит выплатить 100 000 евро за моральный ущерб и 4953 евро за имущественные убытки, связанные с предоставлением юридической помощи.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Латгальском окружном суде.

Ранее сообщалось, что по делу обвиняется родившийся в 1975 году Хаит, которому вменяется убийство при отягчающих обстоятельствах, а также приобретение, хранение, ношение, перевозка или сбыт огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах — пожизненное заключение.

В свою очередь, Константин Белокуров, 1991 года рождения, который увёз Хаита с места преступления, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в краже сумки из автомобиля Любки. Его дело выделено в отдельное уголовное производство, судебный процесс продолжается.

Как уже сообщалось, Любка был убит 17 ноября 2023 года у торгового центра в Резекне несколькими выстрелами. По подозрению в убийстве через несколько часов после совершённого преступления был задержан Хаит 1975 года рождения.

По версии обвинения, причиной преступления стал словесный конфликт на бытовой почве, возникший в тот же день между Любкой и супруги Хаита на стоянке у другого магазина.

После убийства стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле «Volkswagen Touareg», за рулём которого находился Белокуров. По информации полиции, примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемого автомобиля. Сам он утверждает, что пришёл в полицию добровольно, как только узнал о розыске.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия была получена информация, что стрелком был Хаит 1975 года рождения, который вышел из автомобиля на территории Веремской волости Резекненского края.

Орудие убийства не найдено.