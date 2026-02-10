Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суд объявил суровый приговор за убийство Любки 1 1785

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суд объявил суровый приговор за убийство Любки
ФОТО: скриншот видео LTV

Латгальский районный суд в Даугавпилсе приговорил Игоря Хаита к 18 годам лишения свободы и пробационному надзору на три года за убийство предпринимателя и политика Андриса Любки, сообщает LETA со ссылкой на суд.

Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства 3100 евро в связи с компенсацией, выплаченной потерпевшим Администрацией судов.

Кроме того, удовлетворён иск потерпевших о компенсации: Хаиту предстоит выплатить 100 000 евро за моральный ущерб и 4953 евро за имущественные убытки, связанные с предоставлением юридической помощи.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Латгальском окружном суде.

Ранее сообщалось, что по делу обвиняется родившийся в 1975 году Хаит, которому вменяется убийство при отягчающих обстоятельствах, а также приобретение, хранение, ношение, перевозка или сбыт огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах — пожизненное заключение.

В свою очередь, Константин Белокуров, 1991 года рождения, который увёз Хаита с места преступления, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в краже сумки из автомобиля Любки. Его дело выделено в отдельное уголовное производство, судебный процесс продолжается.

Как уже сообщалось, Любка был убит 17 ноября 2023 года у торгового центра в Резекне несколькими выстрелами. По подозрению в убийстве через несколько часов после совершённого преступления был задержан Хаит 1975 года рождения.

По версии обвинения, причиной преступления стал словесный конфликт на бытовой почве, возникший в тот же день между Любкой и супруги Хаита на стоянке у другого магазина.

После убийства стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле «Volkswagen Touareg», за рулём которого находился Белокуров. По информации полиции, примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемого автомобиля. Сам он утверждает, что пришёл в полицию добровольно, как только узнал о розыске.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия была получена информация, что стрелком был Хаит 1975 года рождения, который вышел из автомобиля на территории Веремской волости Резекненского края.

Орудие убийства не найдено.

Читайте нас также:
#Латвия #компенсация #судебный процесс #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
1
5
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    10-го февраля

    Оружие не найдено, кто стрелял не доказано. При том Любка в момент гибели избивал Хаита.

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Помните трагедию на Лиепайском шоссе? Скоро таких будет гораздо больше!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео