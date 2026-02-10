Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Так и не скажешь: дом настолько выгорел, что, скорее всего, его придётся сносить 0 747

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так и не скажешь: дом настолько выгорел, что, скорее всего, его придётся сносить
ФОТО: скриншот видео TV3

Одна неосторожно оставленная свеча навсегда изменила жизнь одной семьи в Бауске, сообщает Degpunktā (ТВ3). Без присмотра оставленное пламя уничтожило дом, и трое человек остались без жилья.

«Вот так загорелась эта свечка. Стояла на блюдце, блюдце треснуло — и загорелось». Так, по словам соседей, вспыхнул пожар в доме на улице Спорта. Последние дни местные жители пребывают в унынии из-за беды, которая хоть и не унесла человеческих жизней, оставила семью без крыши над головой, уточняет ТВ3.

Всё началось в один поздний пятничный день. На первом этаже деревянного дома жила 87-летняя женщина, на втором — её дочь. Злополучная свеча находилась на кухне у пожилой женщины. Когда начался пожар, она поспешила сообщить дочери о случившемся, но из-за проблем с подвижностью не смогла сделать это достаточно быстро. Пока она добралась до дочери, огонь уже распространился по всему помещению.

Degpunktā удалось встретить и саму дочь, которая была слишком расстроена, чтобы долго говорить. Она лишь подтвердила слова соседей: «Она ходит с двумя костылями. Она инвалид. Она приползла наверх, постучала мне в дверь и сказала, чтобы я звонила пожарным».

Спасатели из части в Бауске прибыли двумя экипажами и сразу приступили к работе — женщина и её мать успели эвакуироваться самостоятельно, а на тушение пожара потребовался час. По словам пожарных, горели бытовые вещи, пол и стена на площади 25 квадратных метров.

Жильё выгорело до такой степени, что, скорее всего, его придётся снести. Женщина перевезла мать к другому члену семьи, а себе получила от города Бауска временное жильё.

Читайте нас также:
#пожар #жилье #эвакуация #безопасность #спасатели #семья
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Помните трагедию на Лиепайском шоссе? Скоро таких будет гораздо больше!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео