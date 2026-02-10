Одна неосторожно оставленная свеча навсегда изменила жизнь одной семьи в Бауске, сообщает Degpunktā (ТВ3). Без присмотра оставленное пламя уничтожило дом, и трое человек остались без жилья.

«Вот так загорелась эта свечка. Стояла на блюдце, блюдце треснуло — и загорелось». Так, по словам соседей, вспыхнул пожар в доме на улице Спорта. Последние дни местные жители пребывают в унынии из-за беды, которая хоть и не унесла человеческих жизней, оставила семью без крыши над головой, уточняет ТВ3.

Всё началось в один поздний пятничный день. На первом этаже деревянного дома жила 87-летняя женщина, на втором — её дочь. Злополучная свеча находилась на кухне у пожилой женщины. Когда начался пожар, она поспешила сообщить дочери о случившемся, но из-за проблем с подвижностью не смогла сделать это достаточно быстро. Пока она добралась до дочери, огонь уже распространился по всему помещению.

Degpunktā удалось встретить и саму дочь, которая была слишком расстроена, чтобы долго говорить. Она лишь подтвердила слова соседей: «Она ходит с двумя костылями. Она инвалид. Она приползла наверх, постучала мне в дверь и сказала, чтобы я звонила пожарным».

Спасатели из части в Бауске прибыли двумя экипажами и сразу приступили к работе — женщина и её мать успели эвакуироваться самостоятельно, а на тушение пожара потребовался час. По словам пожарных, горели бытовые вещи, пол и стена на площади 25 квадратных метров.

Жильё выгорело до такой степени, что, скорее всего, его придётся снести. Женщина перевезла мать к другому члену семьи, а себе получила от города Бауска временное жильё.