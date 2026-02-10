На шоссе Сигулды произошла авария, события в которой развивались по принципу «цепной реакции», сообщает Degpunktā (ТВ3). Сначала в заднюю часть автомобиля Renault врезался эвакуатор, а вскоре следом — фургон Volkswagen Crafter. Никто не пострадал, однако у участников и очевидцев произошедшего разные версии случившегося.

Неожиданная «встреча» трёх автомобилей произошла днём у Вангажи. По словам очевидцев, водительница Renault остановилась у пешеходного перехода на красный свет. В этот момент в её машину внезапно въехал эвакуатор, уточняет ТВ3.

Удар был не слишком сильным — оба водителя вышли из машин и установили аварийный треугольник. Эвакуатор остался в третьей полосе, а Renault — между второй и третьей. Однако вскоре произошла ещё одна авария.

Мощный удар последовал от третьего участника — фургона Volkswagen Crafter, который врезался в Renault с такой силой, что машина отлетела на несколько метров и развернулась в противоположную сторону. Как выяснилось, в момент второго столкновения водительница всё ещё находилась в салоне.

«Она как раз ставила треугольник у пешеходного перехода. Смотрю — машину уже развернуло. Она вылезла из машины, а у самой слёзы на глазах», — рассказала очевидца.

Страшно представить, чем могло закончиться происшествие, если бы женщина в тот момент стояла у багажника, а не находилась в салоне.

Водитель Volkswagen Crafter по имени Дайнис объяснил, что ехал по дороге и не заметил, что за эвакуатором стоит другая машина:

«Посмотрел на подъёмник — и тогда только увидел машину, что стоит впереди. Я не знал, что там была авария. Посмотрел на эвакуатор — машины ещё видно не было. Как только его объехал — увидел».

Очевидцы добавляют, что фургон ехал на довольно большой скорости, а аварийный треугольник эвакуатора уже был установлен, что указывает на недостаточную внимательность со стороны Дайниса. Однако окончательные выводы предстоит сделать полиции.

Как в моральном, так и в физическом плане, водительница Renault, пережившая две аварии подряд, к счастью, осталась невредимой. Также не пострадали водители двух других автомобилей.