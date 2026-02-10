Baltijas balss logotype
В Лиепае на море спасён провалившийся под лёд подросток 0 318

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Лиепае на море спасён провалившийся под лёд подросток
ФОТО: LETA

В Лиепае вечером в понедельник был спасён подросток, провалившийся на море под лёд, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

До шести часов вечера спасатели получили информацию о том, что в море у улицы Катедралес, примерно в 400 метрах от берега, под лёд провалился несовершеннолетний.

Очевидцы помогли подростку добраться до берега, а спасатели передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи.

ГПСС напоминает, что несмотря на устойчиво низкие температуры, нахождение на льду остаётся опасным и угрожает здоровью и жизни человека.

Незадолго до пяти часов вечера ГПСС получила вызов в Рембатскую волость Огрского края, где человек заблудился в лесу.

Прибыв на место происшествия и получив информацию о местоположении, спасатели на квадроцикле отправились в лес, нашли человека и вывели его оттуда.

За прошедшие сутки ГПСС получила 70 вызовов — 11 на тушение пожаров, 35 на спасательные работы, а 24 вызова оказались ложными.

#море #лед #Лиепая #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
