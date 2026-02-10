Baltijas balss logotype
В Риге пытаются потушить опасный пожар на предприятии (ДОПОЛНЕНО)

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
ФОТО: bb.lv

Около 8 утра во вторник спасатели приступили к тушению пожара в Болдерае на территории деревообрабатывающего предприятия Kronospan.

По состоянию на 9:30 борьба с пожаром еще продолжалась. Пострадавших в результате ЧП не зафиксировано.

По свидетельству очевидцев загорелись горы опилок, сваленных вблизи Даугавгривского шоссе.

На тушение опилок прибыло по меньшей мере 4 пожарных расчета, полиция, скорая помощь. Была привлечена спецтехника.

Специалисты отмечают, что опилки — это крайне горючий материал, который тлеет часами или днями, прежде чем начнется открытое пламя. Спрессованные кучи опилок, особенно влажные или содержащие масла, могут самовозгораться.

ДОПОЛНЕНО: пожар потушен, идет оценка ущерба.

#пожар #полиция #ЧП #скорая помощь #спасатели
