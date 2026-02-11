Министр иностранных дел Маргус Цахкна забыл планшет в самолете во время пересадки по пути в Мадрид, пишет Postimees. Премьер-министр уверен – вражеским шпионам нечем поживиться.

Цахкна рассказал в социальных сетях, что во время пересадки в Амстердаме по пути в Мадрид он забыл планшет в самолете airBaltic, однако уже на следующем рейсе к нему подошла стюардесса и вернула устройство.

"В данном случае я следовал всем правилам", – подчеркнул министр. Каким правилам – министр не пояснил.

В Министерстве иностранных дел Эстонии поспешили сообщить, что устройство не содержало конфиденциальной информации или государственной тайны

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что видел пост Цахкны в соцсетях, но лично с ним не общался. "В наших портативных устройствах нет государственных тайн или конфиденциальных документов. Министры не носят с собой такие документы или компьютеры, это не их работа", – прокомментировал Михал.

"Так что если вражеский шпион попытается украсть чей-нибудь iPad, боюсь, ему это не принесет никакой пользы", – добавил он.

По словам премьер-министра, для работы с государственной тайной в Эстонии существуют отдельные системы. Он пожурил рассеянного министра: "Но государственное имущество все же следует беречь, не стоит его оставлять без присмотра".