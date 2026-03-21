Государственная полиция, спасатели и добровольцы продолжают в районе Даугавы поиски Софии Сары Кундецки (2009 г.р.), которая, возможно, упала в реку с Каменного моста.

В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LETA пояснили, что Рижская муниципальная полиция, отреагировав на запрос Госполиции и просмотрев записи камер видеонаблюдения, установила: 17 марта в Риге с Каменного моста, возможно, упал человек.

В настоящее время продолжаются масштабные поисковые работы. В них участвуют сотрудники Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, добровольческой организации Bezvests.lv, а также волонтеры. Поиски ведутся на Даугаве как на воде, так и вдоль берегов реки. В поисковых работах также используются беспилотные летательные аппараты. Поиски будут продолжены и не будут прекращаться.

Государственная полиция выражает благодарность всем, кто участвует в поисковых мероприятиях.

Ранее уже сообщалось, что родившаяся в 2009 году София Сара Кундецка 16 марта около 15.00 вышла из учебного заведения в Марупском крае, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Правоохранители сообщали, что девушка, возможно, могла находиться в районе Старой Риги, однако до сих пор установить ее местонахождение не удалось.

Приметы Софии: