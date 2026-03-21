Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ищут уже 5 дней: продолжаются поиски Софии, возможно упавшей в Даугаву с Каменного моста

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ищут уже 5 дней: продолжаются поиски Софии, возможно упавшей в Даугаву с Каменного моста

Государственная полиция, спасатели и добровольцы продолжают в районе Даугавы поиски Софии Сары Кундецки (2009 г.р.), которая, возможно, упала в реку с Каменного моста.

В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LETA пояснили, что Рижская муниципальная полиция, отреагировав на запрос Госполиции и просмотрев записи камер видеонаблюдения, установила: 17 марта в Риге с Каменного моста, возможно, упал человек.

В настоящее время продолжаются масштабные поисковые работы. В них участвуют сотрудники Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, добровольческой организации Bezvests.lv, а также волонтеры. Поиски ведутся на Даугаве как на воде, так и вдоль берегов реки. В поисковых работах также используются беспилотные летательные аппараты. Поиски будут продолжены и не будут прекращаться.

Государственная полиция выражает благодарность всем, кто участвует в поисковых мероприятиях.

Ранее уже сообщалось, что родившаяся в 2009 году София Сара Кундецка 16 марта около 15.00 вышла из учебного заведения в Марупском крае, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Правоохранители сообщали, что девушка, возможно, могла находиться в районе Старой Риги, однако до сих пор установить ее местонахождение не удалось.

Приметы Софии:

  • Рост — 165 см

  • Телосложение — худощавое

  • Волосы — светло-каштановые, до плеч

  • Одежда — темно-серая куртка, темно-коричневые джинсы, синие кроссовки Adidas, вязаная шапка

  • Личные вещи — при себе не было никаких личных вещей, только верхняя одежда

Читайте нас также:
#Рига #спасатели #Даугава
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео