В субботу вечером в социальных сетях и мессенджерах широко распространились несколько видео, на которых видно место аварии, разбитые транспортные средства, а также пострадавшие.

Как видно на видео, его снял мужчина, который проезжал мимо места происшествия, остановился, чтобы осмотреть ситуацию, и заснял ее. На записи видно, что автор обходит два разбитых автомобиля, смотрит на пострадавших, один из которых еще двигался, однако сразу не оказал первую помощь, хотя и пообещал это сделать.

В другом видео видно, что на месте происшествия остановились еще несколько автомобилей, и люди осматривают место аварии.

Согласно Уголовному закону, человек обязан оказать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Ранее сообщалось, что в трагическом ДТП в волости Праулиена Мадонского края погибли три человека.