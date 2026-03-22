Снимал, а не помогал: полиция оценит действия автора видео трагической аварии в Мадонском крае 2 1653

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.03.2026
Изображение к статье: Снимал, а не помогал: полиция оценит действия автора видео трагической аварии в Мадонском крае

Государственная полиция оценит ответственность автора видео дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу в Праулиенской волости Мадонского края, сообщает Otkrito.lv.

В субботу вечером в социальных сетях и мессенджерах широко распространились несколько видео, на которых видно место аварии, разбитые транспортные средства, а также пострадавшие.

Как видно на видео, его снял мужчина, который проезжал мимо места происшествия, остановился, чтобы осмотреть ситуацию, и заснял ее. На записи видно, что автор обходит два разбитых автомобиля, смотрит на пострадавших, один из которых еще двигался, однако сразу не оказал первую помощь, хотя и пообещал это сделать.

В другом видео видно, что на месте происшествия остановились еще несколько автомобилей, и люди осматривают место аварии.

Согласно Уголовному закону, человек обязан оказать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Ранее сообщалось, что в трагическом ДТП в волости Праулиена Мадонского края погибли три человека.

#полиция #ДТП #трагедия #безопасность #социальные сети #видео
