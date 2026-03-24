Поезд рядом, а машина всё ещё на рельсах: двое пьяных молодых людей в Мадоне попали в серьёзные неприятности

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поезд рядом, а машина всё ещё на рельсах: двое пьяных молодых людей в Мадоне попали в серьёзные неприятности
ФОТО: скриншот видео TV3

В ночь на воскресенье на улице Дарза в Мадоне на железнодорожных путях остался автомобиль марки “Audi”. Один из очевидцев утром успел запечатлеть транспортное средство, которое ещё не было убрано с железнодорожного пути.

В Государственной полиции передаче Degpunktā (ТВ3) пояснили, что предполагаемыми виновниками являются двое молодых людей в возрасте 20 и 19 лет. Ни у одного из них нет водительских прав.

"На месте происшествия находились двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения. Кто из них находился за рулём транспортного средства, будет установлено в ходе уголовного процесса", — отметила представитель Государственной полиции Зане Васкане.

