Улов - 28 тысяч евро за один день. Новые схемы мошенников

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
В понедельник полиция только одного Таллинна зарегистрировала 25 сообщений о случаях телефонного и интернет-мошенничества, в четырех из которых люди понесли материальный ущерб на общую сумму около 28 653 евро.

Большинство мошеннических схем были связаны с фишинговыми ссылками, рассылаемыми от имени LHV (эстонский банк) или Maxima. Также поступило несколько сообщений о звонках от предполагаемых курьеров и от имени Tele2, Telia или Elisa.

В частности, в полиции сообщили, что жительница Эстонии получила электронное письмо якобы от LHV, в котором ее просили обновить личные данные.

Потерпевшая перешла по содержавшейся в письме ссылке в свой интернет-банк и ввела свои данные. Сразу после этого с ее счета было списано 602 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с разведками противников США
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия

