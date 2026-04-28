В понедельник полиция только одного Таллинна зарегистрировала 25 сообщений о случаях телефонного и интернет-мошенничества, в четырех из которых люди понесли материальный ущерб на общую сумму около 28 653 евро.

Большинство мошеннических схем были связаны с фишинговыми ссылками, рассылаемыми от имени LHV (эстонский банк) или Maxima. Также поступило несколько сообщений о звонках от предполагаемых курьеров и от имени Tele2, Telia или Elisa.

В частности, в полиции сообщили, что жительница Эстонии получила электронное письмо якобы от LHV, в котором ее просили обновить личные данные.

Потерпевшая перешла по содержавшейся в письме ссылке в свой интернет-банк и ввела свои данные. Сразу после этого с ее счета было списано 602 евро.