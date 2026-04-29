В северном Лондоне произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали два человека. Полиция оперативно задержала подозреваемого, который также пытался атаковать сотрудников правоохранительных органов. Расследование ведётся с участием антитеррористических подразделений.

Полиция начала расследование после нападения с ножом в районе Барнет, в результате которого пострадали два человека.

В среду, 29 апреля, в 11:16 сотрудники полиции прибыли на Хайфилд-авеню после сообщений о раненых. На место происшествия выехали местные и вооружённые полицейские, а также бригады скорой помощи Лондона.

Подозреваемый также пытался напасть на сотрудников полиции, после чего был обезврежен электрошокером и задержан. Ни один из полицейских не пострадал.

Двое мужчин — один в возрасте около 70 лет и другой около 30 лет — получили ножевые ранения. Им оказали помощь на месте, после чего доставили в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

45-летний мужчина был задержан по подозрению в покушении на убийство. Он находится под стражей. В настоящее время устанавливаются его гражданство и личные данные.

Расследование ведут специалисты подразделения по борьбе с терроризмом совместно с полицией Лондона, выясняя все обстоятельства происшествия и возможные связи с терроризмом.

Глава антитеррористического подразделения Лоренс Тейлор заявил:

«Подчеркну, что расследование находится на ранней стадии, однако мы оперативно работаем, чтобы понять, что именно произошло. Благодарим всех, кто находился поблизости и помогал в реагировании на этот серьёзный инцидент».

Главный суперинтендант детектив Люк Уильямс, курирующий район, добавил:

«Наши мысли с пострадавшими в этой ужасной атаке. Мы благодарны сотрудникам, которые быстро применили электрошокер и задержали подозреваемого, предотвратив дальнейший вред.

Мы понимаем, что этот инцидент вызывает серьёзную тревогу у жителей, особенно на фоне других происшествий в районе. Подозреваемый задержан, и следствие рассматривает все возможные мотивы».

Как сообщила газета The Daily Telegraph, люди были атакованы напротив синагоги.

Подозреваемый находится под стражей, а его мотивы ещё предстоит установить. Следствие рассматривает все версии, включая возможную террористическую подоплёку. Полиция усиливает присутствие в районе, стараясь успокоить жителей, однако произошедшее уже вызвало серьёзное беспокойство в обществе.

Источник: Metropolitan Police.