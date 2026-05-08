Криминальные молдаване заинтересовались Латвией. Кто еще в тревожном списке? 0 958

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наручники надеты

В четверг в Аугшдаугавском крае пограничники после погони и применения огнестрельного оружия задержали очередного перевозчика нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО).

В ходе оперативных мероприятий пограничники пытались остановить автомобиль "Škoda", однако водитель проигнорировал их требования и продолжил движение.

Пограничники неоднократно на трех языках по громкоговорителю потребовали остановить транспортное средство, но водитель не реагировал. На предупреждения о возможном применении огнестрельного оружия он также не отреагировал и пытался скрыться, поэтому пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Для оказания поддержки были вызваны несколько экипажей пограничников и Государственной полиции, в результате автомобиль удалось догнать в Малиновской волости Аугшдаугавского края, однако водитель покинул транспортное средство и пытался убежать.

Через некоторое время пограничники догнали и задержали водителя, которым оказался гражданин Молдовы. При проверке автомобиля было установлено, что в салоне и багажном отделении находятся семь человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, действительных виз и видов на жительство.

В свою очередь в Андрупенской волости Краславского края полицейские в четверг остановили автомобиль "Volkswagen", в котором находились два перевозчика - граждане Индии. В ходе проверки автомобиля в его салоне были обнаружены три человека азиатского происхождения без действительных проездных документов, действительных виз и видов на жительство.

В пятницу утром земессарги заметили на дороге подозрительный автомобиль, совершавший неуверенные маневры. Земессарги следовали за транспортным средством до тех пор, пока его в Прейльском крае не остановили полицейские.

Автомобилем управлял гражданин Беларуси. При проверке в транспортном средстве были обнаружены шесть человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, действительных виз и видов на жительство.

В отношении граждан Молдовы, Беларуси и Индии начаты уголовные процессы.

#Латвия #преступность #Индия #Молдова #Беларусь
