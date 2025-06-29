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Что нужно срочно сделать, если лук и чеснок гниют из-за дождей 0 463

Дом и сад
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Что нужно срочно сделать, если лук и чеснок гниют из-за дождей

С тех пор, как начались дожди, дачники переживают за урожай лука и чеснока. Верхушка лука еще зеленая, а корни начинают гнить. Эксперт рассказал, как защитить лук и чеснок от гниения.

Многие привыкли, что лук и чеснок не доставляют особых хлопот во второй половине лета, но сырая и дождливая погода в этом году спровоцировала развитие заболеваний и корневые гнили. Как защитить урожай лука и чеснока от гниения, рассказал агроном Алексей Володихин.

Эксперт предупредил, что уровень гнили определяется во время уборки урожая, а также насколько быстро сушится лук и чеснок, учитывая, что эти два фактора могут резко сократить количество бактерий, попадающих в луковицу, и время, в течение которого они должны размножаться внутри нее.

Гроза, затяжные сильные ливни и шторм могут вызвать излишнюю влажность на грядках, полностью сплющить ботву луковицы из-за сильного ветра и даже града. Если листва лука и чеснока просто согнута у основания, а луковицы не полностью сформированы, надежда еще есть. Обычно лук выпрямляется и возобновляет рост через несколько дней после катаклизмов. Но гнили и сильные повреждения листьев снизят способность растения передавать все свои углеводы в луковицу.

Что делать, если лук и чеснок гниют из-за дождей

Что делать? Если проблема гниения лука и чеснока в погоде, укройте грядки полиэтиленовой пленкой по дугам, оставляя открытыми торцы для проветривания. Срочно замульчируйте посадки сухим торфом пополам с песком – часть влаги они впитают. Помогут быстрые дренажные каналы от грядок в сторону забора, чтобы вода уходила с участка. Особенно это важно в последний месяц перед уборкой — дождливая погода очень отрицательно скажется на хранении урожая, может спровоцировать возникновение болезней (пероноспороз, фузариоз и др.).

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