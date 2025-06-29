Плодожорка атакует семечковые и косточковые культуры. Что делать?

Почему завязь на груше часто опадает? Причиной может быть небольшой, но прожорливый вредитель – плодожорка. Какие еще растения находятся в зоне опасности этого вредителя?

«Имя» под стать его действиям и «характеру». Плодожорка – это бабочка, поражающая плоды семечковых и косточковых культур. Они не развиваются и преждевременно осыпаются с деревьев.

Плодожорка искусно маскируется на коре деревьев, откладывая там яйца. Вылупившиеся из них гусеницы желто-бурого цвета, вгрызаются в мякоть плодовой завязи, прокладывают там ходы и заполняют их своими экскрементами, затем проникают в семечковую камеру и выедают семечки, после чего переходят к следующему плоду. Поврежденные, еще не созревшие груши опадают.

Чем бороться с плодожоркой

Бороться с плодожоркой необходимо специальными препаратами. Для этого подойдут следующие инсектициды: «Турил», «Энжио», «Калипсо», «Скор», «Актеллик», другие. Первая обработка (необходимо следовать рекомендациям на упаковке) проводится после цветения плодовых, две последующие с интервалом не меньше двух недель, последний раз необходимо обработать деревья от плодожорки за месяц перед сбором урожая.

Профилактические меры борьбы с плодожоркой

Если заметили признаки повреждения плодожоркой, так сказать, на начальной стадии, можно применить для обработки народные средства:

отвар из полыни (1 кг измельченной травы залить ведром воды и прокипятить 20 мин., разбавить 10 л воды); табачный отвар (полкило сухого табака заливаем 10 л воды и настаиваем 2-3 дня, затем кипятим настой 2 часа, разбавляем 10 л воды, добавляем 50 г натертого хозяйственного мыла); томатный настой (измельченные ботва, корни, зеленые помидоры заливаем водой в расчете 2:5, кипятим полчаса, остужаем. Можно хранить в прохладном месте. Перед опрыскиванием 3 л настоя разбавляем 10 л воды, добавляем 50 г мыла).

В борьбе с плодожорками эффективно помогают установленные на стволах плодовых деревьев ловчие пояса из ткани, мешковины, бумаги. Иногда пояса делают из гусеничного клея: вязкую массу наносят густым слоем на нижнюю часть ствола дерева. Пояса не дают вредителям пробираться по стволу до кроны дерева.